¿Quién es João Ferreira de La Mansión VIP 2? Edad, estatura, de dónde es y a qué se dedica

Poco a poco, se han ido revelando a los participantes de la segunda temporada de La Mansión VIP 2, el reality show de HotSpanish que reúne a las más grandes celebridades del Internet en México y que de momento, está dando de qué hablar.

Ya se reveló a Karely Ruiz, Itati López, Tony Aguirre y después fue el turno de João Ferreira. El anuncio se realizó con un video un una cancha de fútbol llanero donde un enmascarado anota antes de revelar que es João Ferreira.

De este modo, se dio a conocer la participación el influencer, una noticia que sorprendió a muchos que no lo conocían pero que están dispuestos a saber más de él próximamente. Algunos comentarios por su revelación fueron:

“No sé quién es, pero está bien papacito”.

“Ps si ya decía yo, ahuevo tenía que entrar uno que no conozco”.

“OMG, qué elenco caray”.

“Un duro”.

“Es un reality de creadores de contenidos y desde la primera Temporada han metido creadores de otros países”.

¿Quién es João Ferreira de La Mansión VIP 2?

João Ferreira nació el 22 de marzo de 2001. Es un joven creador de contenido que comenzó su carrera en redes sociales en 2018 y obtuvo popularidad rápidamente por su sentido del humor y simpatía.

De acuerdo con plataformas de búsqueda, la altura del músico es de 1.85 metros. Además, se sabe que mantiene una relación sentimental con la también creadora de contenido, Medina, con quien lleva varios meses de romance.

Tan solo en su cuenta de Instagram, el brasileño de 25 años cuenta con 3.6 millones de seguidores, mientras que en TikTok ha alcanzado 13.3 millones de seguidores y más de 398 millones de Me Gusta en sus videos cortos.

Uno de los elementos que más lo caracteriza es su amor por la música y el fútbol, aunque también ha destacado recientemente en el boxeo entre influencers, ya que en diciembre de 2025 ubió al ring para enfrentarse a Milton Vogs en La Velada de las Estrellas 3 realizada en Nicaragua logrando obtener el triunfo.

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