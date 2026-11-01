El DJ y productor francés David Guetta confirmó que en 2027 regresará a México con The Monolith, un espectáculo audiovisual con el que ha recorrido distintos escenarios internacionales.

No te pierdas de una producción que combina música electrónica, pantallas monumentales, iluminación y efectos especiales de gran formato, y descubre en La Razón cómo puedes acceder a la preventa de boletos.

David Guetta en México 2027: Fechas y cómo acceder a la preventa de boletos

A través de sus redes sociales, el DJ David Guetta publicó este sábado un video en el que aparece una animación de lo que parece ser el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. Esta pista desató la emoción entre sus seguidores.

Además del adelanto visual, el famoso productor francés compartió un enlace para que sus fans puedan registrarse y recibir información anticipada sobre la venta de boletos y futuras actualizaciones relacionadas con el evento. Sólo ingresa a The Monolith in Mexico City 🇲🇽 by David Guetta | Laylo, e ingresa tu dirección de correo electrónico para registrarte.

🇲🇽 MEXICO CITY. SEE YOU IN 2027! 🔥

Sign up for presale : https://t.co/UkxWe998kb pic.twitter.com/eQXsm7D5m3 — David Guetta (@davidguetta) November 1, 2026

Hasta el momento, David Guetta no ha revelado la fecha exacta de su presentación en la Ciudad de México ni los precios oficiales de los boletos. Sin embargo, se espera que, al registrarse para la preventa, los fans reciban en los siguientes días detalles sobre sus conciertos.

Ten en cuenta que la inscripción en el sitio web no representa una compra ni garantiza que obtengas entradas para el show, pero sí te permite mantenerte informado de manera prioritaria sobre la preventa y venta de lugares o algún ajuste.

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