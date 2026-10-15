Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México y el furor entre los fans del rock alternativo ya están emocionados pues se trata de una cita imperdible con una de las bandas más emblemáticas de los años noventa.

La agrupación encabezada por Shirley Manson llegará a tierra azteca con un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos y reunirá a miles de seguidores en el corazón de la capital. Conoce cuándo y a qué hora será el show.

Garbage anuncia concierto gratuito en el Zócalo, ¿cuándo y a qué hora será el show?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que Garbage se presentará de manera gratuita en la Plaza de la Constitución el próximo 14 de noviembre de 2026. El concierto está programado para comenzar a las 20:00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar sin costo de una de las bandas más reconocidas del rock alternativo internacional, que tocará totalmente en vivo éxitos como “Only Happy When It Rains”, “Cherry Lips (Go Baby Go)” y “Stupid Girl”, “I Think I’m Paranoid”.

Te recomendamos llegar con anticipación, mantenerte hidratado y protegerte del sol. Mantén a la vista tus pertenencias para evitar robos o una experiencia que empañe el show de Garbage.

¿Quién es Garbage?

Garbage es una banda de rock alternativo que fue formada en 1993 por la cantante escocesa Shirley Manson junto con los productores estadounidenses Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson. El grupo surgió entre Madison, Wisconsin, y Edimburgo, Escocia, y se distingue por fusionar rock alternativo, electrónica e industrial.

La banda alcanzó fama internacional con álbumes como Garbage (1995) y Version 2.0 (1998), de los que surgieron temas como “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl”, “Queer” e “I Think I’m Paranoid”, que hoy son himnos atemporales.

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