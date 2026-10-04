La presentación de El Bogueto en Coscomatepec, Veracruz terminó de forma inesperada pues de un momento a otro suspendió el espectáculo, lo que causó el enojo del público. El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa al cantante retirarse del escenario antes de concluir su actuación.

El Bogueto se enoja porque le tiran agua en concierto y suspende show | VIDEO

De acuerdo con las imágenes que circulan en plataformas digitales, el intérprete de reguetón originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, junto a sus bailarines, lanzó una botella de agua hacia la zona donde se encontraba el público. Minutos después, una asistente respondió arrojando agua de regreso al escenario, situación que provocó la molestia del cantante.

Tras el incidente, El Bogueto caminó hacia la parte posterior de la tarima acompañado por personal de seguridad y miembros de producción. Sin importar nada, abandonó el evento mientras decenas de asistentes a la fiesta cívica grababan lo ocurrido con sus teléfonos móviles.

La acción del intérprete de “Otro show” generó inconformidad entre algunos asistentes que esperaban disfrutar del espectáculo completo pues sólo cantó un par de canciones.

@gimom EL BOGUETO CANCELA SU PRESENTACIÓN EN COSCOMATEPEC TRAS INCIDENTE CON UN FAN La noche del viernes 2 de octubre, el cantante conocido como El Bogueto se presentó en Coscomatepec como parte de la fiesta cívica 2026; sin embargo, el concierto habría sido cancelado luego de un incidente ocurrido durante su presentación. A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al artista arrojar agua de una botella hacia un fan, quien posteriormente se la devuelve. Después de este momento, el cantante habría decidido retirarse del escenario y dar por terminada su presentación. Posteriormente, de acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, El Bogueto se habría trasladado a un antro de Orizaba para continuar la noche. Mientras tanto, quienes acudieron al evento señalan haber pagado alrededor de 300 pesos por su boleto, además de quienes adquirieron acceso VIP para presenciar el espectáculo. Hasta el momento no se ha dado a conocer una declaración oficial del artista sobre lo ocurrido ni se ha informado si habrá algún tipo de reembolso o compensación para los asistentes. Los videos y versiones difundidas en redes sociales forman parte de los elementos que circulan sobre el incidente. ♬ sonido original - GIMM OM

El incidente de El Bogueto se volvió tema de conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la reacción del artista.

Algunos comentarios en Instagram y TikTok fueron:

“Se llevó y no se aguantó”

“Aguanta más Alex Syntek”

“Entonces El Bogueto es de los que tiran la piedra y esconden la mano o no entendí porque se enojó”

“Y que agradezca que no fue cerveza”

Hasta ahora, El Bogueto, nombre artístico de Armando Antonio Toledo Rosas, no ha ofrecido una explicación pública sobre lo sucedido en su show en Veracruz.

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