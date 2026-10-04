La presentación de El Bogueto en Coscomatepec, Veracruz terminó de forma inesperada pues de un momento a otro suspendió el espectáculo, lo que causó el enojo del público. El momento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa al cantante retirarse del escenario antes de concluir su actuación.
El Bogueto se enoja porque le tiran agua en concierto y suspende show | VIDEO
De acuerdo con las imágenes que circulan en plataformas digitales, el intérprete de reguetón originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, junto a sus bailarines, lanzó una botella de agua hacia la zona donde se encontraba el público. Minutos después, una asistente respondió arrojando agua de regreso al escenario, situación que provocó la molestia del cantante.
Tras el incidente, El Bogueto caminó hacia la parte posterior de la tarima acompañado por personal de seguridad y miembros de producción. Sin importar nada, abandonó el evento mientras decenas de asistentes a la fiesta cívica grababan lo ocurrido con sus teléfonos móviles.
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La acción del intérprete de “Otro show” generó inconformidad entre algunos asistentes que esperaban disfrutar del espectáculo completo pues sólo cantó un par de canciones.
El incidente de El Bogueto se volvió tema de conversación en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la reacción del artista.
Algunos comentarios en Instagram y TikTok fueron:
- “Se llevó y no se aguantó”
- “Aguanta más Alex Syntek”
- “Entonces El Bogueto es de los que tiran la piedra y esconden la mano o no entendí porque se enojó”
- “Y que agradezca que no fue cerveza”
Hasta ahora, El Bogueto, nombre artístico de Armando Antonio Toledo Rosas, no ha ofrecido una explicación pública sobre lo sucedido en su show en Veracruz.
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