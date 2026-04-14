Este es el motivo por el que El Bogueto estará en la Cámara de Diputados

El próximo miércoles 15 de abril de 2026, Armando Toledo Rosas ‘El Bogueto’ estará en la Cámara de Diputados, una noticia que sorprendió a muchos y generó dudas por quienes quieren saber cuál es el motivo por el que el artista urbano llegará con los legisladores mexicanos.
¿Por qué irá El Bogueto a la Cámara de Diputados?
No cabe duda que El Bogueto es uno de los máximos representantes de la música urbana nacional, quien ha sabido conquistar a millones de fans con temas musicales como ‘Nena Moxita’, ‘Vaquero’ y ‘Cuando no era cantante’.
Ahora, por su cercanía con la juventud, el famoso fue invitado a participar en el foro ‘La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México' en el recinto legislativo de San Lázaro.
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Durante el encuentro, se reconocerán a diversas personalidades del ámbito artístico, social y empresarial, quienes brincan apoyo a los jóvenes con problemas de adicciones en México, entre los que destaca el músico.
Otras personalidades que serán reconocidas son:
- Armando Toledo Rosas, ‘El Bogueto’, artista urbano.
- Giovanni Madrigal, ‘El Huevo’, líder comunitario y creador de contenido.
- Alejandro G. Buenrostro León, artista y fundador del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente en Mazatlán, Sinaloa.
La cita será este 15 de abril a las 11:30 horas en el Auditorio Aurora Jiménez, ubicado en el edificio E, planta baja de la Cámara de Diputados.
El Bogueto es un músico de 29 años de edad nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México el 27 de diciembre de 1997. Aunque estudió Derecho y Administración de empresas, al final decidió dedicarse a la música.
En 2020 Armando Toledo Rosas, 'El Bogueto‘,saltó a la fama bajo la disquera Candela Music, a la que pertenece Uzielito Mix, con ritmos como R&B y Trap, no obstante se quedó con el reguetón. A partir de ese momento su carrera musical despegó y no ha parado en crear nuevos temas y colaboraciones.
Su personalidad también ha generado bastante polémica en redes sociales y por ello, su presencia en la Cámara de Diputados ha sido ampliamente comentada entre el público en general.