El Bogueto causa polémica con carriola para su bebé de 100 mil pesos | FOTO

El Bogueto causa polémica con carriola para su bebé de 100 mil pesos

Recientemente, El Bogueto compartió una postal en la que posa junto con su novia Ximena Flores y su hija Celine; sin embargo, en lugar de causar emoción, la imagen se convirtió en blanco de señalamientos varios en las redes sociales.

Ambos progenitores visten prendas y accesorios de la casa Gucci, mientras que la imagen incluye también a las mascotas de la familia, todo en un entorno que proyecta lujo.

Aunque El Bogueto es uno de los artistas de reguetón más exitosos del momento, no cabe duda que su aparición rodeado de elementos tan caros ha sorprendido al público en redes sociales.

En las imágenes, la familia posa de manera tranquila y se muestra como todos están coordinados con los artículos de la misma marca, incluyendo una carriola para su bebé con un costo de más de 100 mil pesos mexicanos.

La carriola es tipo bambineto de Gucci, cuyo precio supera los 124.000 pesos. Por su parte, el cantante lleva un atuendo conformado por un pantalón valorado en 25.000 pesos, una gorra de 9.300 pesos y sandalias de 8.130 pesos.

Ximena lleva un vestido y sandalias estimados en aproximadamente 12.500 pesos. Además, Celine luce luce una manta Gucci cercana a los 10.000 pesos.

Sin embargo, el uso de la ropa de marca no generó la reacción que muchos esperarían, pues lejos de provocar aplausos en el público, muchos criticaron que es “de mal gusto” el presumir marcas de ese modo.

Te dejamos algunas reacciones:

"Ni los millonarios se visten así“.

“Hacen ver todo tan de Tepito”.

"Dime que eres naco sin decir una palabra, vestirse así“.

“Fatal estilo”.

A pesar de los malos comentarios, otros aplaudieron a la familia porque aseguran que es evidente el amor que hay entre ellos. Cabe mencionar que en las imágenes, los padres protegieron la privacidad de la menor de edad, evitando en todo momento que pueda verse el rostro de la pequeña Celine que nació en 2025.