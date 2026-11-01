Paola Dalay comparte FOTO con un hombre antes de anunciar su separación, ¿quién es?

Paola Dalay comparte FOTO con un hombre antes de anunciar su separación con José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación tras casi seis años de relación, pero lejos de calmar los rumores, nuevas teorías circulan en redes sociales.

Usuarios señalaron que la influencer podría estar saliendo con otra persona luego de que compartiera una fotografía junto a un misterioso hombre, publicación que desató preguntas sobre su identidad.

Paola Dalay comparte FOTO con un hombre antes de anunciar su separación, ¿quién sería su nuevo novio?

Paola Dalay y José Eduardo Derbez hicieron oficial su ruptura este domingo, alrededor de la 1:00 p.m., a través de un video publicado en sus redes sociales. La pareja se separó luego de casi seis años juntos y una hija en común.

“Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”, dice la influencer a la cámara.

Mientras que el actor expresó con el rostro desencajado: “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

Usuarios no tardaron en señalar que antes del anuncio de hoy, Paola Dalay ya habría estado saliendo con alguien más.

Internautas recordaron que Dalay compartió en sus historias de Instagram que asistió al Gran Premio de la Fórmula 1, competencia que se realiza este fin de semana en la Ciudad de México.

En una de esas fotos, destaca una en la que la influencer aparece junto a un hombre, quien la abraza por la cintura mientras se encontraban en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A simple vista no se aprecia la identidad de esta persona, pues en la imagen usa gafas de sol y gorra, pero los internautas no tardaron en confirmar que se trata de César Romo, futbolista mexicano.

César Romo y Paola Dalay el sábado 31 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez ı Foto: Captura de pantalla IG paodalay_2203

Paola Dalay también compartió algunos clips del lugar al que fue a cenar tras la competencia automovilística, en Honey Restaurants, en Paseo De La Reforma 2608, aunque no grabó a César Romo.

La situación encendió alarmas entre los internautas, quienes especulan que, si bien la influencer y José Eduardo Derbez ya estaban separados desde hace meses, el anuncio se hizo con la finalidad de que el futbolista supiera que ella no tenía compromiso alguno o para que el nuevo noviazgo de Dalay pudiera hacerse oficial dentro de poco tiempo.

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