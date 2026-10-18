¿Aislinn Derbez se vuelve a casar? Desata rumores de boda por comentario de Eugenio Derbez

Aislinn Derbez ha dado de qué hablar nuevamente, ahora por declaraciones de su papá, Eugenio Derbez, pues muchos aseguran que al famoso se le escapó que la actriz estaría próxima a casarse nuevamente.

La famosa se casó con Mauricio Ochmann en Tepoztlán, Morelos el pasado 28 de mayo de 2016 en una boda espiritual y simbólica que tuvo una duración total de tres días.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez ı Foto: IG Inkentourage

Pese a la enorme conexión de la pareja, en marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron divorciarse, una noticia que sorprendió a muchos. En 2026, la pareja parece haberse reencontrado, pues hay rumores de una reconciliación amorosa.

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Aunque nunca perdieron el contacto por su hija en común y mantenían una relación cordial, fue en los últimos meses que el público señaló que su cercanía parece haber aumentado.

En redes sociales, se ha viralizado la captura de pantalla de una publicación de Facebook de la cuenta de Eugenio Derbez que dice “Aislinn se vuelva a casar” y un emoji de sorpresa, una declaración que llamó la atención.

Supuestamente, el comentario vino por una publicación hecha por Aislinn en sus historias de Instagram, pues recientemente compartió que había tenido una boda en Santo Domingo, mientras se encontraba de viaje.

La actriz de ‘A la mala’ viajó a Oaxaca para participar en un encuentro dedicado al liderazgo femenino, la cultura, los cuidados y el desarrollo económico de las mujeres, que se realiza el 16 y 17 de octubre.

El comentario de Eugenio Derbez fue considerado una broma, pero es cierto que en recientemente han resurgido las especulaciones sobre una posible reconciliación tras grabar juntos la película ‘Hasta el fin del mundo’.

Tras esto, en una entrevista con la revista Quién, publicada el 2 de junio de 2026, ambos respondieron directamente si contemplaban regresar como pareja. Él dijo que “la moneda está en el aire” y ella agregó “nunca digas nunca”.

Hasta el momento, ninguno ha anunciado una reconciliación ni planes de matrimonio, por lo que todo lo relacionado a una relación romántica entre ambos se mantienen como especulaciones por parte del público y los medios.

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