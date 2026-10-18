Polémica

Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá

En redes sociales publican varias fotos de la actriz de alrededor de unos 10 años; aparece junto a su madre, Crista Montes, y su hermana llenas de humo

Gala Montes y Crista Montes
Gala Montes y Crista Montes Foto: IG galamontes/sargentomatute
Por:
Martha Díaz

Gala Montes se volvió tendencia en redes sociales pues se difundieron fotografías de su infancia en las que aparece junto a su madre, Crista Montes, y su hermana mientras presuntamente fuman.

Las imágenes provocaron un intenso debate entre usuarios, quienes discutieron tanto el contexto de las fotografías como lo irresponsable que es exponer a menores de edad al consumo de este tipo de productos. A raíz del escándalo, la propia actriz y exparticipante de La Casa de los Famosos México reaccionó a las fotos.

Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá

Las fotografías de Gala Montes “fumando” cuando era una niña comenzaron a circular en X a través de la cuenta “Brote Psicótico Galoca”, que compartió las imágenes acompañadas de críticas dirigidas a Crista Montes.

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En las imágenes se observa a la actriz, de alrededor de 10 años, junto a su madre y a su hermana, quien también aparece fumando una hookah. La madre de la cantante aparece junto a un hombre, pero se desconoce si es el padre de Gala.

El usuario que difundió el material escribió: “Me encontré estas joyitas navegando por internet. El premio para la mamá del año es para doña pelos de maruchan”. También cuestionó la presencia de las menores en esa situación: “La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad, cuántos años creen que tuviera Gala?”.

Las fotos de Gala Montes y su familia se viralizaron de inmediato y alcanzan millones de vistas en X. Algunos internautas defendieron a la cantante y señalaron que aparentemente se trata de una shisha o hookah, no de una sustancia ilícita.

Sin embargo, otros usuarios criticaron las fotografías pues consideran que muestran a una menor de edad participando en una práctica relacionada con el consumo de tabaco.

Mientras que, Gala Montes reaccionó en redes sociales al escribir: “Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”.

Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá
Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá ı Foto: X @BrotePsicotico4

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

  • “Eres una niña maltratada, la cuál su jefa abusó y explotó”
  • “Sea shisha o no, tenga hierba o nicotina, hace la apología a fumar y si, sí, esta mal, Gala era una niña”
  • “Es cierto ésto? Debería de estar en la cárcel su Mamá”

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