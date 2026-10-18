Gala Montes se volvió tendencia en redes sociales pues se difundieron fotografías de su infancia en las que aparece junto a su madre, Crista Montes, y su hermana mientras presuntamente fuman.

Las imágenes provocaron un intenso debate entre usuarios, quienes discutieron tanto el contexto de las fotografías como lo irresponsable que es exponer a menores de edad al consumo de este tipo de productos. A raíz del escándalo, la propia actriz y exparticipante de La Casa de los Famosos México reaccionó a las fotos.

Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá

Las fotografías de Gala Montes “fumando” cuando era una niña comenzaron a circular en X a través de la cuenta “Brote Psicótico Galoca”, que compartió las imágenes acompañadas de críticas dirigidas a Crista Montes.

En las imágenes se observa a la actriz, de alrededor de 10 años, junto a su madre y a su hermana, quien también aparece fumando una hookah. La madre de la cantante aparece junto a un hombre, pero se desconoce si es el padre de Gala.

El usuario que difundió el material escribió: “Me encontré estas joyitas navegando por internet. El premio para la mamá del año es para doña pelos de maruchan”. También cuestionó la presencia de las menores en esa situación: “La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad, cuántos años creen que tuviera Gala?”.

Me encontré estas joyitas navegando por internet

El premio para la mamá de año es para doña pelos de maruchan.

La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad,cuántos años creen que tuviera gala? @dimeperra @alepindter22_ pic.twitter.com/RZ8RZwwfqJ — Brote Psicotico Galoca (@BrotePsicotico4) October 18, 2026

Las fotos de Gala Montes y su familia se viralizaron de inmediato y alcanzan millones de vistas en X. Algunos internautas defendieron a la cantante y señalaron que aparentemente se trata de una shisha o hookah, no de una sustancia ilícita.

Sin embargo, otros usuarios criticaron las fotografías pues consideran que muestran a una menor de edad participando en una práctica relacionada con el consumo de tabaco.

Mientras que, Gala Montes reaccionó en redes sociales al escribir: “Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”.

Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá ı Foto: X @BrotePsicotico4

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“Eres una niña maltratada, la cuál su jefa abusó y explotó”

“Sea shisha o no, tenga hierba o nicotina, hace la apología a fumar y si, sí, esta mal, Gala era una niña”

“Es cierto ésto? Debería de estar en la cárcel su Mamá”

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