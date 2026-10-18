Gala Montes se volvió tendencia en redes sociales pues se difundieron fotografías de su infancia en las que aparece junto a su madre, Crista Montes, y su hermana mientras presuntamente fuman.
Las imágenes provocaron un intenso debate entre usuarios, quienes discutieron tanto el contexto de las fotografías como lo irresponsable que es exponer a menores de edad al consumo de este tipo de productos. A raíz del escándalo, la propia actriz y exparticipante de La Casa de los Famosos México reaccionó a las fotos.
Difunden FOTOS de Gala Montes fumando de niña junto a su mamá
Las fotografías de Gala Montes “fumando” cuando era una niña comenzaron a circular en X a través de la cuenta “Brote Psicótico Galoca”, que compartió las imágenes acompañadas de críticas dirigidas a Crista Montes.
Gala Montes exhibe fuerte mensaje de su mamá en su infancia: ‘Duele demasiado’ | FOTO
En las imágenes se observa a la actriz, de alrededor de 10 años, junto a su madre y a su hermana, quien también aparece fumando una hookah. La madre de la cantante aparece junto a un hombre, pero se desconoce si es el padre de Gala.
El usuario que difundió el material escribió: “Me encontré estas joyitas navegando por internet. El premio para la mamá del año es para doña pelos de maruchan”. También cuestionó la presencia de las menores en esa situación: “La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad, cuántos años creen que tuviera Gala?”.
Las fotos de Gala Montes y su familia se viralizaron de inmediato y alcanzan millones de vistas en X. Algunos internautas defendieron a la cantante y señalaron que aparentemente se trata de una shisha o hookah, no de una sustancia ilícita.
Sin embargo, otros usuarios criticaron las fotografías pues consideran que muestran a una menor de edad participando en una práctica relacionada con el consumo de tabaco.
Mientras que, Gala Montes reaccionó en redes sociales al escribir: “Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”.
Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:
- “Eres una niña maltratada, la cuál su jefa abusó y explotó”
- “Sea shisha o no, tenga hierba o nicotina, hace la apología a fumar y si, sí, esta mal, Gala era una niña”
- “Es cierto ésto? Debería de estar en la cárcel su Mamá”
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