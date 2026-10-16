Gala Montes exhibe fuerte mensaje de su mamá en su infancia: ‘Duele demasiado’ | FOTO

Gala Montes compartió un doloroso momento de su infancia en una reciente publicación, donde exhibe un fuerte comentario que recibió por parte de su propia madre cuando ella era apenas una niña.

La exposición de este momento vulnerable se debe al tema de su nuevo disco La hija de nadie y destaca la complicada situación que vivía con su madre Crista Montes, pese a ser una niña actriz y la fama que ya había obtenido en ese entonces.

La mamá de Gala Montes afirma que la famosa no se sabe las tablas de multiplicar | VIDEO

La terrible dedicatoria de la mamá de Gala Montes

En el post, Gala Montes muestra una foto de cuando ella era pequeña. En la imagen, aparece mirando directo a la cámara con una peluca rosa corta y un vestido verde oscuros.

La foto viene acompañada por un texto que estaría escrito a mano por la mamá de la artista, quien directamente acusa a su hija de parecer prostituta en la imagen.

“TV Azteca. Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prostituta en vez de niña”, dice el texto sobre la apariencia de la famosa actriz de unitarios como Lo que callamos las mujeres o A cada quien su santo.

Recientemente, Gala recibió este episodio de su vida y se sinceró con su público, al admitir que no pudo grabar un video al respecto porque “se le cortaba la voz” al hablar de ello.

“No hay nada que explicar sin embargo mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, dijo sobre las críticas que recibe por sus decisiones y declaraciones.

Tras esto, Montes habló sobre su álbum debut que se estrena el próximo 23 de octubre. “Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen. Ojalá que, al escuchar estas canciones, encuentres un pedacito de ese lugar seguro que quizá alguna vez te faltó”.

“Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”, reflexionó Gala Montes.

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