Junior H lanza comunicado tras rumores de que padece VIH: ‘Hacen de la salud ajena un chiste’

Junior H, intérprete de corridos tumbados, rompió el silencio luego de que en los últimos días en redes sociales circularan rumores sobre que supuestamente padece de VIH.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de “Se amerita” respondió a estas teorías e hizo un llamado a internautas a mostrar empatía ante temas relacionados con la salud. En La Razón te contamos qué dijo y cómo iniciaron estos rumores.

¿Por qué se rumora en redes sociales que Junior H tiene VIH?

La controversia sobre el supuesto diagnóstico de VIH de Junior H comenzó después de que se viralizara un video de TikTok en el que un abogado relató la historia de un cliente que presuntamente fue acusado por su exnovia de haberla contagiado del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Sin embargo, el joven se realizó pruebas médicas que respaldaron que él no estaba infectado, y que su exnovia en realidad contrajo el padecimiento por involucrarse con un intérprete de corridos tumbados. Aunque en ningún momento se mencionó a un artista en particular, usuarios de TikTok y X comenzaron a especular sobre posibles identidades.

Entre los nombres señalados por los internautas aparecieron Junior H, Neton Vega y Gabito Ballesteros. En el caso del cantante sonorense, algunos usuarios relacionaron el rumor con su reciente pérdida de peso, pero no hay nada confirmado.

le comentaron que si era Junior H o Gabito, él respondió que sí era uno de ellos, y pues Junior H bajo un chingo de peso en poco tiempo, es un síntoma muy común en gente con VIH, aparte nunca se le ve con novia o pareja estable como a Gabito pic.twitter.com/lESCqsSRii — Ms. Misty eyed (@Purplebeeetz) October 12, 2026

Junior H lanza comunicado tras rumores de que padece VIH

Ante la ola de comentarios, Junior H publicó un mensaje en Instagram para responder indirectamente a las versiones que circulan sobre su salud.

“Estoy bien, gracias a Dios. A todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño”, escribió el cantante.

Asimismo, explicó que su transformación física es consecuencia de decisiones personales enfocadas en su bienestar y criticó la manera en que las redes sociales convierten asuntos privados en temas públicos.

“Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, expresó.

También pidió mayor sensibilidad y empatía antes de emitir juicios sobre situaciones personales. “Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste. En fin, ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”, agregó.

De este modo, Junior H no confirmó ni desmintió los rumores de que padece VIH, lo que generó más especulación en redes sociales.

Junior H lanza comunicado tras rumores de que padece VIH ı Foto: Captura de pantalla IG juniorh

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