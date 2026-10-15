Pimpinela Escarla, en polémica por amenaza: ‘Un cuchillo y le marco la cara’; tendrá castigo

El luchador Pimpinela Escarlata está en medio de la polémica por un comentario que hizo en La Granja VIP y por el que los usuarios de Internet piden sanción.

Todo sucedió porque Pimpinela tuvo una conversación con su equipo dentro del programa y ahí señaló que le gustaría golpear dentro del reality show.

Cuando de repente soltó el comentario en el que dijo: “Yo quiero pegar y sé que me van a eliminar, pero que valga la pena, un pin... cuchillo y le marco la cara para toda su vida”.

Pimpinela se empezó a reír después de lo que dijo y le comentó a Niurka y a Natalia Alcocer: “Es un decir niñas, no tengo necesidad”.

Pero aunque aclaró que fue un comentario de broma, inmediatamente se encendieron las alertas entre los fans del programa.

Video completo. A lo que veo, habla de la asamblea (de mono) pic.twitter.com/rIUpCpCQUn — Ξlcyon (@Elcyon1) October 15, 2026

Los usuarios empezaron a exigir al programa que se le llamara a la atención al luchador y hasta lo estaban acusando de intento de feminicidio, ya que muchos fans aseguraron que este comentario iba dirigido a Manelyk, con quien Pimpinela no tiene una buena relación. Algunos aseguraron que Pimpinela dijo “ella” en el comentario para referirse a la influencer.

Sin embargo, el luchador nunca mencionó nombres y más adelante aclaró que se trató solamente de una broma y que él no haría nada de eso nunca.

Pero La Granja VIP escuchó a los fans y no tardaron en enviar un mensaje en redes.

¿La Granja VIP prepara castigo para Pimpinela Escarlata?

En las redes sociales de La Granja VIP se dio a conocer que sí habrá consecuencias importantes por los comentarios que circulan en Internet, esto en referencia lo que dijo “Pimpi”.

“Hoy las palabras de un granjero estremecieron a La Granja. Habrá consecuencias serias”, se lee en la publicación.

Esto dividió las opiniones, ya que algunos fans aseguran que hay otros participantes que han hecho comentarios peores contra mujeres, pusieron de ejemplo a Mono Osuna, y aseguraron que si “Pimpi” es sancionada también el exExatlón debería serlo.

“¿Por qué a Kunno no le hicieron nada o a Azalia cuando ellos si pegaron?”, “Se quejan de pimpi pero aplauden a Mono, Mane y Rafa y Mónica, la doble moral”, “Ojalá que en verdad si lo hayan tomado con la seriedad que merece es un tema delicado de violencia”, fueron algunos de los comentarios.

¿Pimpinela Escarlata hablaba de Manelyk González?

Como ya se mencionó, durante la conversación Pimpinela nunca pronunció algún nombre, sino que los fans creyeron que se trataba de Manelyk, porque el luchador cantó abiertamente que no le cae bien la influencer.

Sin embargo, puede ser que el equipo de Manelyk se aproveche de esto para victimizarse y atraer nuevamente al público que están perdiendo, el mismo público que mandó a la exAcapulco Shore de peona.

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