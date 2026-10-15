La actriz Megan Fox sorprendió a sus seguidores al lanzar una nueva plataforma de paga en la que comparte contenido exclusivo. El anuncio generó euforia en redes sociales y durante las primeras horas del estreno, el sitio colapsó por la alta demanda.

La estrella de Transformers decidió incursionar en una nueva página de suscripción donde publicará fotos privadas, material audiovisual y tendrá una relación más directa con su audiencia.

‎Megan Fox lanza página con fotos exclusivas muy sensuales y la plataforma colapsa

La actriz Megan Fox hace un par de días presentó su perfil en Subs.com, una plataforma de suscripción que ofrece acceso a fotos, videos y publicaciones exclusivas mediante un pago mensual de 20 dólares.

La famosa impulsó el proyecto junto a Tim Stokely, fundador de OnlyFans y actual socio de la iniciativa.

Miles de usuarios intentaron ingresar al sitio para conocer el contenido disponible de la actriz. Medios estadounidenses reportaron que la plataforma colapsó pocos minutos después de la apertura debido al elevado número de accesos.

Megan Fox compartió en Instagram fotografías que describió como un “thriller erótico neo-noir” e invitó a sus seguidores a visitar su nuevo perfil mediante un enlace directo que lleva a Subs.com.

Perfil de Subs.com de Megan Fox ı Foto: Captura de pantalla

Megan Fox aseguró que este proyecto responde a su interés por mantener un mayor control sobre su imagen y sobre la manera en que distribuye su contenido.

“Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras que otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen”, señaló durante la presentación ante medios de la plataforma. Después agregó: “Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres controlan las tres cosas”.

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