El antes y después de Amaia Montero; su cambio físico a través de los años| FOTOS

El antes y después de Amaia Montero; su cambio físico a través de los años

Desde su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero se ha convertido en un personaje contorversial por quienes dudan de su desenvolvimiento en el escenario, así como por una evolución vocal que para fans de la banda, deja mucho que desear.

A través de redes sociales, circulan diversos videos que muestran a la famosa interpretando temas de la banda de una manera que muchos consideran desafortunada e incluso hay quienes ponen en duda su estado de salud mental.

No iba a entrar más en estos temas, pero me pone triste ver como a una mujer que he admirado durante tantísimos años le están jod1endo la salud mental solo por hacer billetes. Amaia Montero no se merece esto, lo siento. pic.twitter.com/T7bWI6LVug — La corbata de Van Gogh ❤️‍🔥 (@laexdevangogh) October 13, 2026

Esta no sería la primera vez que Amaia Montero se enfrentaría a problemas personales que se vieran reflejados en su vida laboral. Ahora, te compartimos cómo ha cambiado a través de su vida desde que comenzó el éxito de La Oreja de Van Gogh hasta la actualidad.

El antes y después de Amaia Montero

Amaia Montero comenzó su historia dentro de la banda española ne diciembre de 1996 en San Sebastián, España, cuando conoció a ablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde durante una cena de amigos.

Antes de grabar un álbum oficial, el grupo tocaba en pequeños locales de San Sebastián y participaba en concursos musicales locales, pero fue en 1998 con su primer álbum de estudio, Dile al sol que alcanzaron popularidad en España.

El antes y después de Amaia Montero ı Foto: Especial

Fue tras su salida de la banda que comenzó con una carrera como solista y publicó un total de uatro álbumes de estudio bajo el sello Sony Music. Su álbum debut homónimo, certificado como Triple Platino en España (número 1 en ventas) y con el exitoso sencillo “Quiero ser” fueron algunos de sus grandes éxitos.

Sin embargo, en 2022 atravesó un momento anímico muy difícil que la llevó a estar un mes y medio internada en una clínica en Navarra para su recuperación. Ella misma ha compartido que la presión de la fama, la autoexigencia y el fallecimiento de su padre en 2009 influyeron profundamente en su estado emocional a lo largo de los años.

El antes y después de Amaia Montero ı Foto: Especial

En julio de 2023 estuvo hospitalizada e ingresada brevemente en la UCI en Madrid debido a una complicación tras una operación en una mano, un asunto físico que ya fue superado y que no estuvo relacionado con su salud mental.

Finalmente, Amaia Montero regresó a La Oreja de Van Gogh en octubre de 2025, marcando su reincorporación a la banda española tras 18 años de ausencia y generando polémica por la repentina salida de Leire Martínez, quien acompañó a la agrupación por años.

El tour de reencuentro comenzó el 9 de mayo de 2026 en Bilbao, celebrando también el 30 aniversario de la agrupación. La gira incluye paradas por distintas ciudades de España y planes para continuar en Latinoamérica.

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