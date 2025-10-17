Así reaccionó Leire Martínez al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

La noticia del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh generó opiniones divididas. Si bien algunos celebraron el retorno de la formación original, otros criticaron que había sido muy evidente que la salida de Leire Martínez en octubre del 2024 había formado parte del plan.

Y es que fue en la publicación de La Oreja de Van Gogh que confirmaron que llevaban ya un año trabajando con Amaia Montero para su regreso juntos. "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores“, expresaban.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?“, celebraban en su comunicado.

Leire reacciona al regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh

Si bien Leire se ha mostrado discreta después de darse a conocer que estaba fuera de la agrupación española, se ha dedicado a trabajar y actualmente se encuentra trabajando en Operación Triunfo 2025.

En ese sentido, fue a través de una publicación en donde podemos ver a los estudiantes de OT 2025 que surgió lo que muchos han tomado como una indirecta, pues los jóvenes cantante ‘Mi Nombre’, la primera canción de Leire en solitario tras su partida de la banda.

Además, se reveló que ella misma cantará el lunes sobre el escenario junto a los participantes del programa de talentos. "Madre mía, cómo va a sonar esto, estoy súper emocionada. Gracias", celebró ella.

El resultado final de "Mi nombre" de Leire Martínez como grupal es espectacular



Disfrutad#OTDirecto16Opic.twitter.com/J8FtJpfcil — #OT2025 (@OT24h) October 16, 2025

“Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire… por cosas, que lo sepáis. Desde aquí, Leire, te queremos", dijo por su parte Noemí Galera, la directora de la academia de OT 2025, una frase que para muchos, ahora cobra sentido.

Por su parte, Luis Pliego, director de la revista española Lecturas, comentó: "Yo he hablado con gente que está trabajando con ella en un programa de televisión y está literalmente hundida. Ha dicho: ‘Me siento como un juguete deshecho’. Fue despedida", contó.

De este modo, se menciona que Leire Martínez no se ha tomado muy bien el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, aunque ha sabido manejarlo sin entrar en polémicas y buscando el beneficio para su carrera como solista.