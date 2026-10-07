Después de varios años de ausencia, La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, volverá a los escenarios mexicanos en 2027 con el Tantas cosas que contar Tour 2027, en una serie de conciertos que marcará el esperado reencuentro de la agrupación española con su público en el país.

La noticia fue confirmada por Ocesa, que anunció cuatro presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. No te pierdas la oportunidad de revivir éxitos como “Jueves” y “Rosas” y conoce en La Razón las fechas, sedes y detalles para adquirir sus entradas.

La Oreja de Van Gogh regresa a México: Fechas, preventa y venta de boletos

La gira Tantas cosas que contar Tour 2027 de La Oreja de Van Gogh por México comenzará el 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey. Luego, la agrupación se presentará el 2 de julio en la Arena VFG de Guadalajara.

Finalmente, la banda llegará a la capital del país con dos conciertos programados para los días 8 y 9 de julio de 2027 en el Palacio de los Deportes.

Preventa y venta de boletos

Ocesa informó que habrá una Gran Venta HSBC, exclusiva para los tarjetahabientes HSBC Premier de Crédito y Débito, quienes podrán acceder a una preventa especial el 13 de octubre.

Un día después, el 14 de octubre, la preventa se abrirá para los usuarios de tarjetas HSBC de Crédito y Débito. La venta general arrancará el 15 de octubre a través de Ticketmaster México.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de las entradas ni la distribución de localidades para la gira Tantas cosas que contar Tour 2027 de La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, te recomendamos mantenerte al pendiente del sitio web oficial de Ticketmaster y de las redes sociales del grupo vasco.

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