La Maldita Vecindad: Cada concierto es una pequeña rebelión libertaria

El emblemático concierto de aniversario y ritual comunitario se llevará a cabo en las instalaciones de la Arena CDMX.

La Maldita Vecindad prepara una noche en la que la música, la memoria y las raíces mexicanas se encontrarán en un mismo escenario. En la Arena CDMX, la agrupación celebrará sus cuatro décadas de trayectoria con “Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros”, un espectáculo que tendrá como centro una megaofrenda comunitaria y la intención de convertir el recinto en un espacio para recordar a quienes ya no están, pero también para celebrar la vida.

“Para nosotros el Día de Muertos ha sido un día muy, muy significativo desde hace bastante tiempo”, explicó Roco Pachukote durante la conferencia donde presentaron detalles del concierto. El vocalista recordó que la relación del grupo con esta tradición se remonta a 1985, cuando realizaron por primera vez una celebración de este tipo, apenas semanas después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México.

“Imagínense lo poderoso que era compartir un Día de Muertos si en septiembre del 85 había sido el sismo y ahí en noviembre de ese mismo año todos teníamos a flor de piel la gran necesidad de honrar a nuestros muertos y una vez más sentir su cercanía”, relató.

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Para Roco, aquella primera experiencia también tuvo un significado particular porque se produjo en una época en la que, según recordó, el Halloween comenzaba a desplazar a la tradición mexicana.

“En esa época la mayoría de lo que se hablaba era ya del Halloween. El Día de Muertos como que ya no lo pensaba mucho, ya era como que se había quedado en las casas”, señaló.

La vocación espiritual y el llamado a honrar la memoria a través de la música fueron explicados por el vocalista Roco Pachukote. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

La Maldita Vecindad y otras agrupaciones de su generación comenzaron entonces a recuperar la celebración desde los escenarios, hasta convertirla en parte de su propia identidad.

Ahora, años después de haber retomado formalmente este formato de presentación musical, la banda prepara una nueva edición que busca involucrar directamente al público. En la entrada del recinto habrá un altar colectivo, y los asistentes podrán llevar una copia fotostática de algún ser querido fallecido para incorporarla a la ofrenda.

“Es nuestra gran ofrenda a todos nuestros ancestros”, dijo Roco. “Va a haber un espacio donde van a poder poner ahí sus fotos para hacer parte del altar comunitario”.

La idea, explicó, surgió de las propias experiencias de años anteriores, cuando las personas querían recuperar las fotografías que habían llevado. Esta vez la invitación será llevar una copia para que permanezca como parte del homenaje.

La propuesta adquiere otro sentido ante el contexto actual. Roco habló de un mundo atravesado por violencia, guerras y conflictos y planteó la celebración como una oportunidad para encontrarse.

“Yo creo que esos tiempos de tanta violencia, tanta guerra, tanto un mundo que vemos con tantas contradicciones, creo en el poder de reunirnos en esta gran tradición hermosa de honrar la muerte, reconociéndola como parte de la vida y valorar la vida”, expresó.

La estructura del concierto en tres bloques y el segmento acústico con la interpretación de "La Martiniana" fueron detallados por el guitarrista Pato Montes. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

Y remató con una idea que atraviesa el concepto del show: “En estos tiempos que la violencia inclusive ha llegado también a la cultura, poder estar en un espacio tranquilo, donde podamos continuamente celebrar la vida en paz”.

La música tendrá un recorrido por distintas etapas de la agrupación. Pato Montes adelantó que el espectáculo estará dividido en tres partes y que habrá un segmento acústico dedicado particularmente a los ancestros.

“Hay que cerrar los ojos y oír música que nos conecte con ellos”, explicó Pato, quien confirmó que volverán a interpretar “La Martiniana”, pieza que ya forma parte del ritual de la banda alrededor de esta celebración.

La noche también tendrá versiones, canciones emblemáticas de su repertorio, tributos e invitados especiales. “Queremos hacer una gran fiesta”, señaló Aldo Acuña, quien adelantó que trabajan además en “un par de tributos” y que los invitados serán mantenidos como sorpresa.

Pero las cuatro décadas de historia también permiten mirar hacia atrás y observar cuánto ha cambiado México a través de las propias canciones de la agrupación.

“Estos 40 años yo creo que La Maldita Vecindad, si vemos la discografía, podrías ir haciendo una muy buena radiografía de lo que sucedía en México mediante nuestras canciones”.

El músico mencionó temas como la migración, la ciudad, las formas de amar y distintos fenómenos sociales que han quedado registrados en su repertorio. “Hay mucho de lo que sucede o ha sucedido en nuestro país en estos 40 años en nuestra música”, sostuvo.

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JVR