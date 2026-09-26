Iñárritu: Sólo Tom Cruise podía ser Digger

“Solamente alguien como Tom Cruise podía haber hecho estos momentos.” La frase de Alejandro González Iñárritu resumió la noche: más de mil personas se reunieron en Parque Toreo para ver frente a frente al cineasta mexicano y a una de las mayores estrellas de Hollywood, en un encuentro donde hubo gritos, autógrafos, risas y una declaración mutua de admiración.

Tom Cruise llegó puntual a las 16 horas, con un traje impecable y la sonrisa que lo caracteriza, para encontrarse ayer con sus fans de México, previo a la premier de su nueva película Digger. El actor se tomó el tiempo para convivir con los fans, firmar autógrafos y agradecer el recibimiento.

Antes de las 18 horas, Iñárritu llegó a la cita acompañado de su familia, para continuar con la convivencia. “Para mí es verdaderamente conmovedor ver a tantos jóvenes. Esta película está hecha para ustedes”, dijo ante el público.

El Tip: POR CERCA de tres horas, el actor estadounidense Tom Cruise firmó autógrafos y se tomó fotos con el público mexicano.

El director definió su propuesta como “una profunda comedia, muy absurda, muy simpática, muy urgente, muy humana”. Pero, en especial, habló de lo que encontró en Tom Cruise para hacer este papel: “En esta película van a ver cómo él, además de interpretar un papel, los va a hacer reír, se van a conmover, los va a hacer pensar”.

Después volvió a la idea central: “Solamente alguien como Tom Cruise podía haber hecho estos momentos”. Incluso bromeó al rebautizarlo como “Tomás Cruz”, provocando las risas de los asistentes.

El director Alejandro González Iñárritu convivió con fans. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

Por su parte, Cruise respondió con la misma admiración, pero el actor también habló desde un lugar personal: “Es alguien a quien he admirado por años y cada vez que veo más de su trabajo, más lo admiro”.

Y soltó una de las frases más emotivas de la jornada: “Para mí, conocerte y estar aquí contigo es hacer realidad un sueño”.

México también ocupó un lugar especial en sus palabras. El actor recordó una de sus visitas anteriores al país, cuando salió a las calles al amanecer. “Vi cómo despertaba la ciudad y descubrí la belleza de este país y de su cultura”, contó.

El protagonista de Digger, que suma 46 años de trayectoria y más de 130 premios, aseguró que siempre ha querido regresar a tierra azteca.

El actor Tom Cruise firmó autógrafos en el Fan Event. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

La relación con Iñárritu, sin embargo, no estuvo construida únicamente sobre admiración. Cruise describió un rodaje intenso, exigente y, al mismo tiempo, divertido. “Cuando trabajas con alguien como Alejandro, sabes que estás frente a un director que sueña en grande y que tiene un sentido del humor increíble. El trabajo con él fue muy intenso, pero también nos reíamos mucho”, señaló.

El actor explicó que constantemente buscaba sorprender al mexicano durante el rodaje. “Todos los días, en el set, yo trataba de sorprenderlo. Era como decir: ‘Déjame intentar algo, a ver si te gusta’. Y él siempre estaba buscando algo más.”

Además, Tom Cruise quedó especialmente impresionado por la construcción visual de las escenas. “La manera en que utiliza la iluminación, la música, el diseño, el color, la arquitectura de cada escena… todo está constantemente cambiando. Todo está pensado”, afirmó.

Recordó una secuencia de unos 10 minutos que lo dejó particularmente sorprendido: “Yo llegaba al set y me sorprendía de todo lo que había construido. Eso es lo que sucede cuando trabajas con Alejandro. Cada día es una experiencia”.

A ritmo de mariachi finalizó el evento, ayer. ı Foto: Carlos Aguillón y Cuartoscuro

Alejandro González Iñárritu también habló desde la emoción de presentar la cinta Digger en su país. “Para mí es un honor estar aquí, en mi país, con mis compatriotas mexicanos. Presentar esta película hoy es muy emocionante”, expresó. Y agradeció el recibimiento que tanto él como Cruise encontraron durante la jornada en Parque Toreo, Naucalpan.

Más de mil personas fueron testigos de una complicidad que pocas veces puede verse fuera de una película: un director que encuentra en su protagonista al intérprete que necesitaba y una estrella que reconoce en el cineasta mexicano a alguien capaz de llevarlo a terrenos desconocidos.

Al final, Cruise fue breve con el público que espera el estreno: “Estén listos”. Y dejó una petición: “Vayan al cine y véanla en una pantalla grande, como debe ser”.

Digger llegará a las salas de cine el 1 de octubre. Pero en México, la primera escena ya tuvo lugar: Iñárritu y Cruise frente a una multitud, celebrando una colaboración que ambos describieron como una experiencia extraordinaria.