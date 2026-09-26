Pulp: ¿Qué harías por una canción más? llega a MUBI

Después de proyectarse en algunos cines, el 25 de septiembre llegó a MUBI Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, documental que combina interpretaciones en vivo grabadas durante los históricos conciertos de Pulp en la O2 Arena de Londres en 2025, junto a material de archivo, en su mayoría inédito, que nos permite conocer más sobre la historia de la icónica agrupación.

“En realidad nadie me pidió que hiciera esta película, sólo me enteré de que Pulp podría volver a salir de gira en 2022 y le envié un mensaje a Jarvis (Cocker)”, señaló Garth Jennings sobre el origen del proyecto.

Compartió que, para poder llegar al actual estreno, recorrió un largo camino, y que en sus planes no estaba dirigir los conciertos. “Le dije ‘si vas de gira me encantaría filmarla’, vino a verme y terminé dirigiendo el show para los conciertos, al igual que trabajando en la cinta, aunque fue una pesadilla cuando el presupuesto desapareció en 2023, pero la gira siguió, compusieron un nuevo álbum, conseguimos el financiamiento y comenzamos a grabar”, explicó el británico.

“No puedes tomar toda una vida y convertirla en una película de 90 minutos, pero lo interesante es que sí puedes contar una versión narrativa que resuene y ayude a comprender el gran valor de los conciertos que grabamos junto al material de archivo que presentamos”, afirmó, refiriéndose al reto de condensar más de cuatro décadas de trayectoria musical en la cinta que ahora podemos ver. Comentó que la historia resultaba muy clara y que contaba con abundante material, entre fotografías familiares y videos antiguos. Una vez que reunió todo, el proceso le pareció fascinante y “sólo restaba hacer encajar cada una de las piezas”, detalló acerca del montaje.

Confesó que preparar y grabar los conciertos en la O2 Arena representó una experiencia profundamente emotiva, ya que siente un gran cariño y admiración por la banda. “Ver a Jarvis salir al escenario y al grupo siendo perfecto junto a él fue algo muy poderoso, fue como ver a un atleta en los Juegos Olímpicos dando su mejor esfuerzo, sentí que estaba viendo a estos músicos en su mejor momento”, comentó emocionado.

Al cuestionar al director sobre si consideró grabar durante otras fechas de la gira, como en México, hace unos meses, respondió que sólo tenía planeado grabar en un concierto y debía ser el del O2 debido a que el lugar era lo suficientemente grande para meter las cámaras que quería, además de que los tiempos cuadraban. “Era la única oportunidad que tenía para hacerlo como lo tenía pensado”, afirmó. También compartió que siempre que habla con Jarvis sobre nuestro país, el cantante “habla del lugar como uno de sus favoritos en el mundo porque la respuesta siempre es enorme y la música cobra vida con ese público tan entregado. Sería fantástico filmar algo con Pulp en México”.

A lo largo de su carrera, Garth Jennings ha hecho videos musicales para Robbie Williams, Beck, Radiohead, Blur (“Coffee and TV”), Pulp y otros artistas; también ha dirigido las películas The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Son of Rambow, Sing y Sing 2. Esta amplia experiencia sin duda le funcionó para entregar el imperdible Pulp: ¿Qué harías por una canción más?