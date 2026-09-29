Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes: Fechas y cuándo es la preventa de los conciertos

Fuerza Regida anunció recientemente una serie de conciertos después de conquistar estados de gran capacidad en Estadios Unidos. Ahora, la banda se presentará en el Palacio de los Deportes en su nueva gira This is our dream Tour.

Actualmente, es una de las agrupaciones más escuchadas del mundo junto a grupos internacionales como BTS. Con una cantidad importante de escuchas alrededor del mundo, múltiples éxitos que superan los cientos de millones de reproducciones y reconocimientos como una de las agrupaciones líderes de la nueva música mexicana,

¿Cuándo estará Fuerza Regida en el Palacio de los Deportes?

El próximo mes de febrero, Fuerza Regida ofrecerá dos conciertos en el Domo de Cobre, donde será testigo de dos noches que celebrarán el presente y el futuro de la música mexicana.

Las presentaciones se llevarán a cabo el 3 y 5 de febrero en el Palacio de los Deportes. De momento, se desconoce si podrían darse a conocer más fechas para ver a la agrupación en el recinto, por lo que es necesario estar atento para no quedarte sin tus accesos.

Tampoco se ha dicho si ofrecerán presentaciones en Monterrey, Guadalajara y otros estados de la República Mexicana, lo que generó criticas por quienes no son de la capital del país y desean ver a la banda en vivo.

🔥 This Is Our Dream Tour de Fuerza Regida llegará al Palacio de los Deportes el 3 y 5 de febrero. Dos noches que harán historia. 🎶#PreventaBanamex 1 de octubre pic.twitter.com/X7NTeY6AkQ — Ocesa Total (@ocesa_total) September 28, 2026

Precios y preventa de Fuerza Regida

Los precios base de los boletos para los conciertos de la banda son cargos son:

PISTA: $2,827.25

NIVEL B: $4,429.20

NIVEL C: $2,331.25

NIVEL D: $1,587.25

NIVEL E: $1,227.50

Asimismo, estas son las fechas de las diferentes preventas antes de la venta general que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre:

Venta Beyond: 29 de Septiembre 9:00 AM

Preventa Priority: 30 de Septiembre 9:00 AM

Preventa Banamex: 1 de Octubre 11:00 AM

Venta General: 2 de Octubre 11:00 AM

🚨 PRECIOS DE BOLETOS OFICIALES 🚨



FUERZA REGIDA 🤠 This Is Our Dream Tour

🗓️ Miércoles 3 y Viernes 5 de Febrero 2027 🗓️

🏟️ Palacio de los Deportes 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México Tour 🇲🇽



🎟️ Precios de Boletos con Cargos 🎟️



PISTA: $2,827.25

NIVEL B: $4,429.20

NIVEL C: $2,331.25

NIVEL… pic.twitter.com/D9vH0B23f7 — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) September 29, 2026

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