¿Quién es JOP en Fuerza Regida y por qué le dicen así a Jesús Ortiz Paz?

El nombre de Jesús Ortiz Paz ha dominado las tendencias, lejos de ser por un nuevo éxito musical, el motivo es un acto que ha tocado el corazón de sus seguidores. La situación crítica de la señora María de los Ángeles, madre de la creadora de contenido Steff Loaiza, dio un giro tras confirmarse una donación millonaria.

Según lo revelado por la propia Steff a través de un video en TikTok, el vocalista aportó la cifra de 1.7 millones de pesos, liquidando por completo la deuda hospitalaria. Este gesto de generosidad no solo alivió a la familia afectada, sino que despertó una curiosidad masiva por conocer quién es el hombre detrás del apodo JOP.

Este acrónimo, compuesto por las siglas de sus nombres y apellidos, representa hoy a una de las figuras más ricas, poderosas y determinantes dentro del movimiento regional urbano.

El cantante liquidó la deuda hospitalaria de la mamá de Kimberly Loaiza ı Foto: Redes sociales

¿Quién es JOP? El arquitecto de Fuerza Regida

Jesús Ortiz Paz nació en 1997 en Riverside, California, pero su identidad está arraigada en sus raíces michoacanas y colimenses.

Esta dualidad cultural fue el motor que lo impulsó a fundar Fuerza Regida en 2017, un proyecto que nació con la intención de revolucionar el sonido tradicional mexicano.

En sus inicios, JOP buscaba inspirar el estilo del legendario Ariel Camacho, sin embargo, pronto descubrió el valor de su propia voz. Con un tono bajo, profundo y ligeramente ronco, logró crear un sello distintivo que se convirtió en la guía de los corridos tumbados contemporáneos.

Su evolución artística lo ha llevado a cruzar fronteras para el género, participando en colaboraciones de impacto mundial como el tema El Jefe, junto a Shakira.

Más allá de los escenarios, Ortiz Paz ha demostrado ser un visionario de los negocios al fundar Street Mob Records, su propio sello discográfico dedicado a descubrir y potenciar a las nuevas promesas de la música urbana y regional.

En sus redes sociales, JOP suele proyectar una vida de lujos, compartiendo imágenes de vehículos exóticos, alta relojería y piezas de joyería monumentales.

Sin embargo, tras la fachada de opulencia, este reciente apoyo económico a la familia Loaiza refuerza la narrativa de éxito y lealtad que menciona en sus letras.