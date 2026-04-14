JOP de Fuerza Regida dona 1.7 millones de pesos a la mamá de Steff Loaiza | VIDEO

JOP de Fuerza Regida dona 1.7 millones de pesos a la mamá de Steff Loaiza

Jesús Ortiz Paz, mejor conocido como JOP de la agrupación Fuerza Regida, sorprendió al donar 1.7 millones de pesos mexicanos para los gastos hospitalarios de la madre de Steff y Kimberly Loaiza, una noticia totalmente inesperada.

Fue hace poco que la polémica estalló cuando Steff Loaiza reveló que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se habían comprometido a pagar la mitad de la cuenta del hospital de la mamá de las famosas después de que su salud se agravara.

Primero Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para apoyar a la mamá de Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja, se molestó y la acusó hasta de haberlos donado en monedas de 10 centavos para humillarlo.



Pero ahora… también Jesús Ortiz Paz de “Fuerza Regida” se unió a la causa y acaba de… pic.twitter.com/ja2xutEABz — ★🩷 EVADEMETAL777 🩷★ (@EvaDeMetal) April 14, 2026

Sin embargo, al final la pareja no pagó su parte, casi seis millones de pesos mexicanos, y ni siquiera habían estado presentes en Mazatlán durante estos tiempos difíciles de la familia.

En ese sentido, Steff aseguró que Juan de Dios manipula a su hermana y le prohíbe reunirse con su propia familia, con un control total sobre ella. Además, comenzó un GoFundMe para terminar de pagar los gastos de su mamá.

Durante la polémica, los esposos se justificaron al asegurar que no podían viajar por sus hijos; por otro lado, las redes se encendieron cuando se reveló que Kenia Os había pagado millón y medio de pesos para la mamá de Kim, pese a la polémica.

JOP de Fuerza Rgida dona 1.7 millones a la mamá de Kim Loaiza

Steff publicó un video en el que comentó que finalmente cerrarían el GoFundMe, gracias a la donación de 1.7 millones de pesos por parte de JOP de Fuerza Regida.

Esto lo mostró la chica en un video donde se mostró muy agradecida y mandó a sus fans a escuchar la música de la banda para que se le multiplique lo que él decidió donar. "Ojala que se mejore tu mamá“, escribió JOP en el video de Instagram.

Rápidamente, el público destacó los rumores de un posible interés por parte de JOP hacia Kimberly Loaiza, ya que hace tiempo, Jukilop reveló que un famoso cantante había mostrado interés romántico en ella a pesar de que ella se encuentra desde hace años en una relación con su esposo.

En ese sentido, las redes sociales se han inundado de videos donde piden que Kimberly Loaiza deje a Juan de Dios Pantoja para salir con JOP, los cuales él ha compartido, en parte porque se utilizan canciones de Fuerza Regida.