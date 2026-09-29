Muere Náfer Durán, leyenda del vallenato

En la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, se dio a conocer la muerte de Náfer Durán, hermano del juglar Alejandro Durán y rey vallenato de 1976, por complcaciones cardiacas, una noticia que ha sembrado el luto en la comunidad.

Naferito como era conocido, falleció a los 93 años de edad. Se hizo famoso por ser el acordeonero de Diomedes Díaz durante su primer álbum ‘Herencia Vallenata’, del que se destacan canciones como ‘El chanchullito’, ‘Teresita’, ‘Muebles viejos’ y ‘Pobre negro’.

Lloran los acordeones.



Falleció el Rey Vallenato Nafer Durán🤍 pic.twitter.com/jgWcM8NjVT — Isa Mejía (@isamg6) September 29, 2026

El juglar colombiano dominó con maestría los roles de acordeonero, cantante, compositor y verseador; además, perteneció a una de las dinastías musicales más importantes de Colombia, cuya historia dorada comenzó a escribirse con su hermano, Alejandro ‘Alejo’ Durán, coronado como el primerísimo Rey Vallenato en 1968.

“Hoy el vallenato está de luto. Se nos va el maestro Náfer Durán, uno de esos hombres que ayudaron a levantar los cimientos de nuestro folclor”, lamentaron Poncho Zuleta y El Cocha Molina.

“Acordeonero, compositor, Rey Vallenato y, sobre todo, un verdadero juglar de nuestra tierra. Su partida duele, pero nos deja una obra que seguirá hablando por él cada vez que suene un acordeón. Tuve el privilegio de interpretar sus composiciones y de compartir una época en la que el vallenato se hacía desde el corazón, contando las historias de nuestros pueblos”, agregó.

Hoy el vallenato se queda sin uno de sus más grandes juglares.



Despedimos con el corazón arrugado al maestro Náfer Durán, “El Rey del tono menor”.

​Rey Vallenato en 1976 y orgullo de una dinastía eterna. Gracias por tanta música, Naferito. En Discos Fuentes siempre te… pic.twitter.com/GXt3K7Iup7 — Discos Fuentes (@DiscosFuentes) September 29, 2026

¿Quién era Náfer Durán?

Nafer Santiago Durán Díaz nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, César. Según el mismo Nafer Durán, engendró unos de 22 hijos con varias mujeres; doce de estos hijos fueron con Rosibel Escorcia Mure, todos dedicados a la música.

Entre sus hijos músicos figuran Náfer Durán Escorcia, Luis “Lucho” Durán; Armando Durán, quien es compositor; Jaime Durán, que interpreta la caja; Elkin Durán, que es guacharaquero; y el acordeonero Jader Durán, quien fue acordeonero del cantante Farid Ortiz.

Durán aprendió a tocar el acordeón, a los siete años de edad, luego de que su padre le regalara el instrumento, de una sola hilera de teclas y a los once años ya era diestro.

En 1976, Nafer Durán se coronó Rey Vallenato, categoría “Acordeón Profesional” del Festival de la Leyenda Vallenata, tras ganarle a Beto Muegues y Juan Manuel Muegues, Máximo Jiménez, Samuelito Martínez y Ramón Vargas.

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