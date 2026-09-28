¿Quién es Mau Otero de Habilidad Física 100: México? Edad, estatura, de dónde es y quienes son sus padres

Desde el 16 de septiembre, y hasta el momento, el concurso Habilidad Física 100: México y algunos de sus participantes siguen siendo tendencia en las redes, pues esta primera edición de la competencia ha contado con momentos que se han hecho virales.

Uno de los participantes que se encuentra dentro de las publicaciones es Mauricio Otero, pues en redes sociales lo han señalado por presuntamente hacer trampa durante la prueba de resistencia en la que debía sostener su torso.

“Enseña la parte donde pisaste la cuerda 3 horas en el torso” señalan los internautas sobre la prueba del monolito que se realizó para determinar quiénes regresarían a la competencia luego de que haber sido eliminados.

¿Quién es Mau Otero de Habilidad Física 100: México?

Mauricio Otero nació el 30 de septiembre del 2001 en la Ciudad de México, por lo que actualmente el atleta de deportes extremos y creador de contenido tiene casi 25 años de edad.

Otero no se ha centrado en un solo deporte, pues el surf, paracaidismo, apnea, kayak, monociclo, pilotaje ultraligero, wingsuit, y el equí acuático descalzo forman parte de su formación como poliatleta.

Mau Otero es uno de los creadores de contenido que estuvo en la competencia Habilidad Física 100: México; además, es un deportista de alto rendimiento que ha ganado seguidores por los retos que se autoimpone.

Mau Otero es un apasionado de diversas disciplinas, y esto lo ha llevado a posicionarse a posicionarse en varias redes sociales como Tik Tok, en donde cuenta con más de 5 millones de seguidores.

En el podcast Travesías, Mau Otero compartió que hace cinco años decidió renunciar al estilo de vida y dedicarse a lo que realmente amaba y lo hacía feliz, por lo que abandonó sus estudios en la preparatoria y terminarla por medio de un examen.

En 2024 Mau Otero compartió por medio de su canal de YouTube el documental “Bucket List 2022” en el que comparte su trayecto para completar ocho retos que para él “sonaban imposibles de lograr”.

Sobre los padres de Mauricio Otero no se cuenta con muchos detalles, pues pese a que aparecen en su documental como Mauricio Otero y Laura “Suegra” Otero, la información personal de estos es privada.

Padres de Mauricio Otero ı Foto: Captura de pantalla

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