La actriz Ella Beatty se ha convertido en una de las revelaciones de la serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix; con sólo 26 años, es uno de los nuevos rostros de Hollywood.

Su interpretación de Lizzie Borden atrajo la atención del público y generó curiosidad entre los usuarios sobre su vida personal, en especial en torno a sus relaciones sentimentales y su orientación sexual.

¿Quién es Ella Beatty?

Ella Beatty es una actriz estadounidense que nació el 8 de abril de 2000, en Los Ángeles, California; actualmente tiene 26 años. Es hija de Annette Bening, intérprete nominada cinco veces a los premios Oscar, y Warren Beatty, actor y cineasta.

La protagonista de Monstruo: La historia de Lizzie Borden es la menor de los cuatro hijos de la pareja de actores, por ello ha sido llamada en redes sociales “nepobaby”.

Ella Beatty se graduó de la Escuela Juilliard, en Nueva York, donde estudió arte dramático. Uno de sus papeles más recordados es el de Kerry O’Shea, la hija adoptiva de Truman Capote, en la serie de Ryan Murphy, Feud: Capote vs. The Swans, en 2024.

La actriz también ha tenido algunas participaciones destacadas en el cine, donde apareció en la película de A24 titulada If I Had Legs I’d Kick You, dirigida por Mary Bronstein, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

¿Quién es la pareja de Ella Beatty, protagonista de Monstruo: La historia de Lizzie Borden?

En redes sociales, Ella Beatty mantiene su vida privada lejos de los reflectores. Aunque comparte imágenes relacionadas con su carrera y proyectos artísticos, no ha publicado fotografías con alguna persona que sugiera una relación sentimental. Por ello, hasta ahora no se sabe si tiene novio o pareja, ni su orientación sexual.

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