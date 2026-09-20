La antología más intrigante de Netflix, Monstruo, regresó con una nueva temporada que ha fascinado a los amantes de las series inspiradas en casos criminales históricos.

En esta cuarta entrega el público conoció la historia de Lizzie Borden, una joven que fue acusada de asesinar a su padre y a su madrastra en 1892 y, aunque nunca se comprobó su culpabilidad, el hecho se mantiene como uno de los más misteriosos y mediáticos de la historia estadounidense.

La elegida por la producción para dar vida a esta misteriosa joven es la actriz Ella Beatty, hija de los actores Annette Bening y Warren Beatty. Este papel marca un hito en su carrera, pues es su debut en televisión. Conoce quién es la intérprete y cuál es su trayectoria.

¿Quién es Ella Beatty, actriz de Monstruo: La historia de Lizzie Borden de Netflix?

Ella Beatty nació el 8 de abril de 2000, en Los Ángeles, California, por lo que actualmente tiene 26 años. Es hija de Annette Bening y Warren Beatty; es la menor de los cuatro hijos de la pareja de actores estadounidenses, por ello ha sido llamada “nepobaby”.

En 2022, la protagonista de Monstruo: La historia de Lizzie Borden se graduó de la Escuela Juilliard, en Nueva York, donde estudió arte dramático.

En 2024, Ella Beatty interpretó a Kerry O’Shea, la hija adoptiva de Truman Capote, en la serie de Ryan Murphy, Feud: Capote vs. The Swans. Ese mismo año, reemplazó a Elle Fanning como River Rayner en la obra Appropriate, de Branden Jacobs-Jenkins, en Broadway.

En 2025, regresó al teatro al darle vida a Regina Engstrand, una criada coqueta, en la producción de Lincoln Center Theater titulada Espectros de Henrik Ibsen en el Mitzi E. Newhouse Theater, fuera de Broadway.

Ella Beatty también ha tenido algunas participaciones destacadas en el cine, donde apareció en la película de A24 titulada If I Had Legs I’d Kick You, dirigida por Mary Bronstein, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

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