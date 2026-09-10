Acusan a Netflix por “rastreo” de niños

Los cargos contra Netflix incluyen vulnerar la ley de Florida contra prácticas comerciales engañosas y la Carta de Derechos Digitales del estado, como venta de datos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, demandó ayer a Netflix bajo la acusación de rastrear la actividad de niños mediante sus perfiles infantiles y utilizar esos datos para alimentar algoritmos vinculados con su publicidad.

“Netflix les dijo a las familias de Florida que podían pagar una cuota mensual para escapar de la vigilancia de las grandes tecnológicas. Eso era falso”, afirmó.

La demanda, presentada en un tribunal del condado de St. Johns, sostiene que la plataforma recopila información sobre los dispositivos utilizados, ubicación y contenidos que los usuarios ven, buscan, pausan, rebobinan o abandonan.

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Florida argumenta que Netflix presenta los perfiles para menores de 12 años como espacios sin publicidad basada en su comportamiento, pero analiza lo que consumen los niños con los mismos sistemas aplicados a los adultos.

El estado acusa a la compañía de violar leyes sobre prácticas comerciales engañosas y derechos digitales, incluida la venta de datos sensibles de menores sin consentimiento previo.

James Uthmeier solicita que Netflix elimine la información obtenida de usuarios de Florida y retire funciones que mantienen a los menores frente a la pantalla, como la reproducción automática. También reclama multas de hasta 50 mil dólares por infracción.