Así fue el momento en que se le zafó la cadera a Alejandra Guzmán en pleno concierto | VIDEO

La cantante mexicana Alejandra Guzmán ha estado dando conciertos por su tour; sin embargo, este sábado preocupó a sus fanáticos presentes en Veracruz ya que en plena canción dijo que su cadera se había zafado.

Como parte de su tour “Los que nos quedamos”, Alejandra Guzmán dio un concierto en el World Trade Center de Veracruz el sábado 19 de septiembre, pero no todo salió como esperaba, pues mientras estaba bailando dejó de moverse con expresión de angustia.

Antes de continuar con su interpretación de la canción “Más Buena”, sus bailarines la tomaron de los costados para que esta pudiera permanecer de pie, y la cantante interrumpió con un mensaje nada esperado.

“Disculpen, creo que se me zafó la cadera”, dijo Alejandra Guzmán, y pese a que intentó continuar con su interpretación repitió de nuevo “perdón, pero se me salió la cadera”.

Alejandra Guzmán interrumpe su concierto en Veracruz al zafarse la cadera al inicio del show. @cuttfine13 pic.twitter.com/HYs6bq5hKt — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) September 20, 2026

¿Qué pasa con la salud de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán compartió un breve comunicado por medio de sus redes sociales dirigido a su público veracruzano, y en este agradeció “con todo el corazón” el apoyo y cariño que le demostraron ante el incidente inesperado que tuvo en el escenario.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo” se lee en el comunicado de Alejandra Guzmán publicado el 19 de septiembre.

Además, aseveró que su concierto en Veracruz únicamente se quedó en pausa, por lo que pronto podría retomar “con toda la fuerza rockera” en el mismo recinto, para continuar con el show para sus fans.

Sumando al comunicado, Alejandra Guzmán compartió un video que fue tomado dentro de la habitación de un hospital rodeada de equipo médico, y en este se le puede ver animada y conviviendo con alegría.

“Ahora cuáles va a cantar” le preguntan, por lo que Guzmán se lo toma con toda la gracia que puede, y le cambia un poco la letra a su canción “Cuidado con el Corazón” para adaptarla a su situación.

“Ten cuidado con el corazón, con el titanio y con todo lo demás, alzas la pata y se te puede falsear la cadera” canta Alejandra Guzmán, para después decir “hijole, lo siento Veracruz”

En el video que está acompañado de la descripción “Estábamos tan prendidos caray. Pero voy a volver muyyyy pronto, GRACIAS VERACRUZ. Ya estoy bien”, Alejandra Guzmán asevera que regresará “muy pronto” a Veracruz.

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