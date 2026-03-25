La cantante mexicana Alejandra Guzmán, conocida como La Reina del Rock, sufrió un nuevo accidente que ha encendido las alarmas entre sus seguidores. La intérprete de “Eternamente Bella” se encontraba en su casa cuando, según declaraciones de su padre Enrique Guzmán, se le “zafó la cadera”, un problema que se suma a su historial de complicaciones de salud y operaciones previas que ha tenido.

Alejandra Guzmán sufre terrible accidente en su casa: ‘Se zafó la cadera’

De acuerdo con Enrique Guzmán, papá de Alejandra, la cantante de 58 años tuvo un accidente en su casa la mañana del martes 24 de marzo. Todo parece indicar que el incidente estuvo relacionado con sus mascotas.

“Se tropezó con el p* perro... se le atravesó el pinch* perro y se cayó y se pegó en la cadera", relató el exesposo de Silvia Pinal para Venga La Alegría.

El papá de Alejandra Guzmán agregó que se le “zafó la cadera” de nueva cuenta, “porque las dos caderas que tiene son de titanio. Eso le restiró un nervio de esa pierna”, explicó.

Al ser cuestionado sobre si la famosa requirió ser hospitalizada u operada, el cantante dijo: “No, no. Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, haciendo un paso de baile se le zafa el... porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien. Hoy venía yo hablando con ella”.

Además, aseguró que Alejandra Guzmán sólo requirió “un masaje” y que se encuentra en buen estado.

Este accidente revive la preocupación por la salud de la artista, quien en años anteriores ha enfrentado múltiples cirugías en la cadera y problemas derivados de intervenciones estéticas que afectaron su bienestar físico.

Por ejemplo, a inicios de 2025, Alejandra Guzmán confesó que había sido diagnosticada con osteoporosis, una condición que la obligó a detener su carrera musical por un tiempo. La cantante explicó que los médicos le recomendaron someterse a una cirugía de urgencia, pues la enfermedad comprometía seriamente su movilidad y representaba un riesgo para su salud a largo plazo.

La artista compartió con sus seguidores, en agosto de 2025, que los especialistas tuvieron que reconstruirle la columna vertebral y publicó una de sus radiografías.