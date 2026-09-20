Netflix estrenó una nueva temporada de Monstruo, inspirada en uno de los crímenes más enigmáticos de la historia estadounidense: el caso de Lizzie Borden. Su nombre quedó grabado en el imaginario popular, pero ¿Quién era y qué hizo esta joven? Descúbrelo en La Razón.

¿Quién era Lizzie Borden y qué hizo?

Lizzie Andrew Borden nació en 1860 en Fall River, Massachusetts, EU, dentro de una familia acomodada. Su padre, Andrew Jackson Borden, era un empresario adinerado, aunque conocido por su frugalidad.

El 4 de agosto de 1892, la casa de los Borden se convirtió en escenario de un doble asesinato: Andrew y su esposa Abby Durfee Gray fueron brutalmente atacados con un hacha. En la residencia sólo estaban Lizzie y la sirvienta Bridget Sullivan.

Las sospechas recayeron de inmediato sobre Lizzie. Su relación con Abby, madrastra de la joven, era tensa y existían disputas por la herencia. Además, días después quemó un vestido manchado y se supo que intentó comprar veneno antes de los crímenes.

Así luce la casa de Lizzie Borden actualmente ı Foto: Especial

Aunque la evidencia era circunstancial, la opinión pública señaló como culpable a Lizzie Borden, sin embargo, el juicio de 1893 terminó con su absolución, ya que la fiscalía no presentó pruebas directas ni el arma homicida definitiva.

Lizzie vivió el resto de su vida bajo la sombra del parricidio. Su nombre se inmortalizó en rimas infantiles y en la cultura popular como la presunta asesina de sus padres, no obstante, poco se habla de que algunos rumores indican que la joven sufría abusos a manos de su padre y su madrastra.

¿Dónde ver Monstruo: La historia de Lizzie Borden?

La nueva temporada de la antología Monstruos está dedicada al caso de Lizzie Borden y está disponible en Netflix desde el 17 de septiembre. La entrega está integrada por 8 episodios que se estrenaron de forma simultánea en todo el mundo.

El reparto está integrado por:

Ella Beatty como Lizzie Borden

Vicky Krieps es Bridget Sullivan

Charlie Hunnam es Andrew Borden

Rebecca Hall es Abby Borden

Billie Lourd es Emma Borden

Jessica Barden es Nance O’Neil

Sarah Paulson es Aileen Wuornos

Get ready to meet the next monster... pic.twitter.com/yZS4GBAYCF — Netflix (@netflix) September 15, 2026

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