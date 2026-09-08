Así luce la casa de Lizzie Borden actualmente | VIDEOS

El caso de Lizzie Borden es a la fecha uno de los más sonados de crímenes reales en Estados Unidos, donde la joven habría asesinado a su padre y a su madrastra con un hacha, aunque posteriormente quedó absuelta de los cargos.

Ahora, la casa victoriana donde ocurrieron los hechos fue transformada en una posada con desayuno y museo, aprovechando su macabra historia. Te compartimos cómo se ve actualmente el lugar.

The Lizzie Borden House, located at 92 Second Street in Fall River, Massachusetts, is infamous for the 1892 axe murders of Andrew and Abby Borden, with Lizzie Borden being the prime suspect, though she was ultimately acquitted 🪓



The Victorian house, built in the mid-19th… pic.twitter.com/R6ow71IySz — Official Ghost Adventures Fans (@GACrewFans) September 16, 2024

Así luce la casa de Lizzie Borden actualmente

Actualmente, la casa de Lizzie Borden está abierta al público. La fachada de la casa es de color verde y se encuentra ubicada en Fall River, Massachussets junto con otras residencias aledañas.

De acuerdo con lo que se ve en diversas fotos y video públicos de personas que han visitado la residencia, el lugar se ha convertido en una especie del museo del caso.

En ese sentido, se conserva el tapiz, retratos y otros detalles de la casa, incluyendo la infame foto del cadáver del padre de Lizzie, quien fue abatido en el sofá de la sala.

Asimismo, hay una recreación que muestra al que sería el cadáver de la madrastra de Lizzie al lado de la cama, justo en el sitio en el que fue encontrada tras ser asesinada con el mismo objeto afilado que su esposo.

Asimismo, se encuentran exuestos vestidos de la infame mujer que quedó adbuelta por el asesinato y varios retratos de ella y del resto de la familia; de acuerdo con algunas personas, el lugar te deja una sensación inquietante y habría algo de presencia paranormal.

El programa Ghost Adventures llevó a investigar el lugar hace varios años para tratar de confirmar o rechazar de manera definitiva la existencia de alguna presencia en el hogar de Nueva Inglaterra, así como recordar el caso.

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