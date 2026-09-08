¿Cómo mató Lizzie Borden a sus papás?

El caso de Lizzie Borden fue uno de los casos que más dudas ha causado en la criminología. Conocida como ‘La loca del hacha’, la mujer fue la única sospechosa del asesinato de su padre y su madrastra en agosto de 1892.

El doble asesinato, el posterior juicio y el hecho de que nadie fue finalmente condenado por las muertes han hecho que este sea considerado como uno de los casos más célebres de Norteamérica, que ha sido adaptada a una serie dirigida por Ryan Murphy.

Ha sido con la saga antológica ‘Monstruos’ que el director se ha encardado de llevar a Netflix algunos de las historias más inquietantes de los crímenes reales, incluyendo a figuras como Jeffrey Dahmer, Ed Stein, los hermanos Menéndez y ahora también, a Lizzie Borden.

Esos relatos cinematográficos permite ciertas licencias creativas para un mejor desarrollo de la serie; sin embargo, también incluye varios datos reales, siendo un proyecto muy criticado.

El caso de Lizzie promete dar mucho de qué hablar, ya que a pesar de que la mujer fue absuelta de los crímenes, incluso en vida se la creyó culpable del asesinato de su progenitor y su esposa, y aún hoy permanece como figura importante en el folclore estadounidense por el mismo motivo.

¿Cómo habría asesinado Lizzie Borden a sus padres?

Lizzie Borden habría asesinado a su padre y a su madrastra con un hacha, la cual fue encontrada en el sótano de la casa sin rastro de sangre, pero con el mango roto. Esto pese a que el forense declaró posteriormente que no hubo tiempo material para limpiar el hacha después de los asesinatos.

Pocos días después de los asesinatos, una vecina observó cómo Lizzie Borden quemaba en el fogón de la cocina un vestido azul que, según ella, se había manchado con pintura fresca, y había quedado inservible.

Fue en la mañana del 4 de agosto que asesinaron a Andrew Borden y su esposa Abby en su casa. Las únicas presentes en la residencia eran Lizzie y la sirviente, Bridgette Sullivan, que llevaba trabajando para la familia más de dos años.

Aquella mañana, Andrew Borden había ido al banco y a la oficina de correos. Regresó a casa a las 10:45 de la mañana. Aproximadamente media hora después, su hija Lizzie descubrió su cadáver.

Según el testimonio de Bridgette Sullivan, que se encontraba descansando en su cuarto del segundo piso después de limpiar las ventanas, sobre las 11 de la mañana Lizzie gritando le comunicó que alguien había matado a su padre.

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