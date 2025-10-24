El Monstruo de Florencia: Esta es la historia real que inspiró la serie de Netflix

La historia real de El Monstruo de Florencia de Netflix

Uno de los crímenes más brutales de la historia italiana se ha convertido en una exitosa serie de Netflix. Se trata de El monstruo de Florencia y explora la cacería que se llevó a cabo para tratar de encontrar.

Similar a series como la de Jeffrey Dahmer o Ed Gein, El monstruo de Florencia está basada en hechos reales y trata de explicar lo sucedido, quiénes fueron las víctimas y cómo se llevó a cabo en la investigación policiaca con la que intentaron encontrar al culpable, sin tener éxito.

La historia retoma los crímenes reales de los años 60 70 y 80s cuando Italia se vio azotada por una onda de violencia donde ocho parejas fueron asesinadas de manera brutal, lo que desató decenas de teorías sobre los posibles motivos, además de un pánico colectivo que se extendió por todo el país.

Este caso es uno de los más enigmáticos de la historia italiana y a la fecha sigue siendo uno de sus grandes misterios.

El caso real del Monstruo de Florencia

El infame delincuente recibió el apodo del Monstruo de Florencia por haber asesinado en zonas cercanas a la ciudad a al menos 16 personas entre 1968 y 1985. Su modus operandi se basaba en atacar principalmente a parejas que se encontraban en autos.

El asesino cometía sus crímenes en noche sin luna, atacaba a parejas y utilizaba una pistola Beretta y un cuchillo para matar a sus víctimas.

Se dice que su actividad comenzó con los asesinatos en agosto de 1968 de Barbara Locci, esposa y ama de casa de 32 años, y de su amante de 29, Antonio Lo Bianco.

OJO. NETFLIX estrenará la aterradora miniserie IL MONSTRO, la historia del terrorífico asesino en serie El monstruo de Florencia. Se cobró la vida de 16 personas (8 parejas) y mutilaba los genitales femeninos para llevárselos como trofeo. 22 de octubre. pic.twitter.com/80ErmidlXd — ɐntonio 📼 (@levmauc) August 11, 2025

Muchos lo comparan con Jack el destripador, ya que pasaron varias décadas y él logró evadir la justicia a pesar de que las autoridades arrestaban e interrogaban a varios sospechosos, pues ninguno fue acusado formalmente o juzgado por los crímenes.

Fue hasta 1994 que detuvieron a un hombre llamado Pietro Pacciani, quién tenía antecedentes de violencia doméstica, asesinato y agresión sexual. Si bien fue acusado de los crímenes del Monstruo de Florencia, su condena fue revocada por falta de evidencia.

Tras esto, las autoridades comenzaron a relacionar a Pietro con un grupo criminal llamado los Snack buddies’, quiénes realizaban asesinatos juntos. Sin embargo, Pacciani murió antes de que un segundo juicio pudiera evaluar el caso.