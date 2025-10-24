¿Quiénes son los abuelos de Tamara Trottner? Conoce la precuela de Nadie nos vio partir

Nadie nos vio partir, serie de Netflix, es una adaptación audiovisual de la novela homónima de Tamara Trottner. La historia relata su propia historia familiar cuando, al ser secuestrada junto a su hermano por su propio padre, en complicidad con su abuelo paterno, su madre inicia una incansable búsqueda por todo el mundo.

La producción impactó al público y debido a los tensos enfrentamientos entre los personajes de Samuel y Moishe, abuelos de Tamara e Isaac, se preguntan quiénes son en la vida real y cuál es su identidad.

Los abuelos maternos de la escritora huyeron de la Rusia Zarista y llegaron a América con la ilusión de crear una nueva vida. Esta historia de superación Tamara la plasmó en Pronunciaré sus nombres, la precuela de Nadie nos vio partir. Aquí te contamos sobre ellos.

¿Quiénes interpretan en Nadie nos vio partir a los abuelos de Tamara Trottner?

Juan Manuel Bernal como Samuel

El actor Juan Manuel Bernal da vida a Samuel, el padre de Leo Saltzman. Es un abogado con gran autoridad y prestigio, figura central dentro de su familia, su presencia simboliza poder y una dura moralidad. Su personaje desempeña un papel decisivo en el desarrollo de la trama, al ser quien enfrenta el dilema entre sus principios y el amor por su hijo. A lo largo de la historia, Samuel demuestra su lealtad hacia Leo e incluso llega a participar en el plan del secuestro de los niños, manteniendo su postura hasta el desenlace.

Flavio Medina como Moishe

Flavio Medina interpreta a Moishe Goldberg, un hombre astuto y misterioso que encarna al padre de Valeria, la madre de los pequeños. Moishe está relacionado con los intereses más turbios de las familias enfrentadas, aunque su principal objetivo sigue siendo el bienestar de sus nietos. A lo largo de la historia, se convierte en el principal antagonista de Samuel, protagonizando con él los enfrentamientos más tensos y reveladores de la trama. Karina Gidi es la madre de Valeria.

Pronunciaré sus nombres: Precuela de Nadie nos vio partir

Pronunciaré sus nombres es una novela escrita por Tamara Trottner donde relata el proceso de migración de sus abuelos maternos, Moishe y Ana, al moverse de Europa, huyendo de la Rusia Zarista y el Holocausto, hacia América. El libro de Editorial Alfaguara está disponible en formato físico y en ebook.

La sinopsis de Pronunciaré sus nombres, precuela de Nadie nos vio partir, es la siguiente:

“¿Dónde empieza la memoria familiar? ¿En la sangre que enciende nuestro corazón o en las manos que escriben lo que parece destinado a desaparecer? Una futura escritora escucha el llamado de su estirpe tras la muerte de sus abuelos. Durante el duelo, esta narradora constata que ahora ella es la única depositaria de la herencia más intangible y poderosa: su historia.

“En la esperada precuela de Nadie nos vio partir, Tamara Trottner narra la migración de sus abuelos Moishe y Ana de Europa hacia América, cuando sus familias se ven forzadas a dejar atrás sus mundos conocidos para salvarse. En su camino, se cruzan personajes entrañables o crueles, que parecieran resistir al paso del tiempo y acecharnos también en el presente.

“A través de una mirada tierna y aguda, de una escucha valiente y sensible, asistimos al rescate del futuro en medio de una catástrofe humana y cruzamos el océano Atlántico para acompañar a los Trachtenberg y los Wolloch en su combate contra la muerte y el olvido. El resultado: una historia íntima y universal que nos recuerda por qué la literatura es una vía revolucionaria de paz y esperanza“.