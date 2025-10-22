¿Quiénes son los padres de Tamara Trottner? Ellos son Leo y Valeria en Nadie nos vio partir

Con la publicación de la novela de Tamara Trottner y el reciente estreno de la serie de Netflix Nadie nos vio partir, el público se pregunta quiénes son las personas en las que están basados los personajes de Leo y Valeria. Ello debido a que la obra está basada en hechos reales.

Se trata de los padres de Tamara, provenientes de dos poderosas familias judías. Aquí te contamos lo que se sabe sobre su identidad y cómo lucen actualmente.

¿Quiénes son los padres de Tamara Trottner? Ellos son Leo y Valentina de Nadie nos vio partir

En la serie Nadie nos vio partir los personajes de Valeria Goldbeg (interpretada por Tessa Ía) y su esposo Leo Saltzman (Emiliano Zurita) están basados en los padres de la escritora Tamara Trottner, autora de la novela en la que se basaron para crear la producción de Netflix.

En realidad, esos no son los nombres reales de sus padres. Sin embargo, la información pública sobre los padres de Tamara se encuentra limitada, pues la escritora ha optado por proteger sus identidades al hablar de su historia personal.

No obstante, se sabe que su padre fue quien, en los hechos reales que inspiraron la novela Nadie nos vio partir, llevó a Tamara y a su hermano fuera del país cuando la autora tenía cinco años. Durante ese tiempo, los niños vivieron en sitios como Italia, Francia, Sudáfrica; finalmente llegaron a Israel, dentro de un kibutz, una comunidad agrícola organizada bajo ideales socialistas.

Por su parte, su madre aparece como la figura que, contra todo, luchó incansablemente para reunirse con sus hijos, describiéndose en palabras de Tamara como “la mujer más asombrosa” que conoce, al desafiar las reglas que debía seguir una esposa judía de los años 60.

Tamara Trottner, originaria de la Ciudad de México, ha compartido varias fotografías de su familia en redes sociales como Instagram. Entre las imágenes publicadas hay varias donde la autora aparece junto a su madre, quien sería Valeria en la serie, y el parecido entre ellas es asombroso.

Tamara Trottner y su mamá ı Foto: IG @tamaratrottner

Sin embargo, no se han encontrado fotografías o mayor información sobre el padre de Tamara Trottner, quien estaría representado en la serie Nadie nos vio partir por Leo.

Luego del secuestro, Tamara y su hermano se alejaron de su padre, reencontrándose con él hasta 20 años después. Además, lograron reunirse con su madre y recuperar el lazo que perdieron durante la dolorosa separación que tuvieron.