La escritora Tamara Trottner ha cobrado gran relevancia en los últimos días debido al estreno de la serie Nadie nos vio partir, en Netflix, que está basada en su novela homónima.

La historia de Valeria, Leo, Tamara e Isaac cautivó al público y surgió interés por conocer otras obras de la dramaturga. Aquí te contamos brevemente sobre los libros que ha escrito Tamara y su trayectoria.

¿Quién es Tamara Trottner?

Tamara Trottner es una escritora mexicana nacida en la Ciudad de México. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Hamilton, donde nació su amor por los libros y formó amistades profundas que la han acompañado a lo largo de los años, según cuenta en su sitio en Wix.

Su etapa en la preparatoria, en el colegio Escuela de la Ciudad de México (ESPCM), no sólo la enriqueció culturalmente, sino que también fue el lugar donde conoció a su esposo.

Cursó la carrera de Comunicación en la Universidad Anáhuac. Luego llegó a Casa Lamm, donde estudió un diplomado, una maestría y un doctorado en Letras. Su tesis doctoral dio origen a su primera novela, Siempre las jacarandas, obra que marcó su debut en la narrativa y le permitió volcarse emocionalmente en sus personajes.

También es autora de un libro de cuentos y de Relatario, y ha participado en varias antologías. Además, imparte clases de Cabalá, religiones comparadas y análisis literario.

Es directoria editorial de Punto y Aparte, donde ha estado involucrada en la creación de libros de arte y corporativos, como Mi nombre es Río Secreto, Amazing y el Libro del Museo Memoria y Tolerancia.

Tamara Trottner también ha incursionado en el ámbito empresarial, pues es socia de México en Papel, una empresa de papelería, y desde 2015, es fundadora de Adoro México, un proyecto dedicado a promover la estética y cultura mexicana dentro y fuera del país.

Los libros de Tamara Trottner, autora de Nadie nos vio partir

En el sitio de Wix de Tamara Trottner aparecen los siguientes libros y sus descripciones:

Siempre las jacarandas

“Victoria sabe que la vida es demasiado corta y que, además, le juega chueco a uno cuando menos se lo espera. Gabriel, hijo de una prostituta del Nirvana, huye a unirse a una guerrilla, buscando una bala certera que le haga recuperar la fe en Dios. Con la luz amarilla de las pasiones calladas Victoria y Gabriel engendran a Kamilla.

La niña vive con su abuelo, quien llegó a México durante la Revolución y vive cada día con la rigidez del exilio. La abuela nunca logra olvidar el sabor salado de la huida y muere pregonando su dolor con acento francés.

Y Federico, el mozo, casi hijo, casi hermano, casi hombre. Él conoce las historias y es el único que puede contarlas a quién decida escuchar".

Siempre las jacarandas de Tamara Trottner ı Foto: tamaratrottner.wixsite

Río secreto

“Uno de los lugares más mágicos de la Tierra, kilómetros de cuevas subterráneas que puedes recorrer, a pie y nadando, entre estalactitas y estalagmitas que están vivas, besándose ante la mirada asombrada del visitante.

En este libro lo podrás recorrer a través de bellas fotografías y la voz de un río que susurra su historia“.

Además, se especifica que por ahora sólo está a la venta en Río Secreto, en Playa del Carmen, Quintana Roo, México.

Relatario

“Libro de recetas literarias, historias, cuentos, datos reales e inventados, ingredientes indispensables para un buen texto. Cinco escritoras se reúnen cada semana para ‘tallerear’ sus textos y comer galletas. Del placer de compartir buena mesa y buenas letras nació la idea de escribir un libro que para unos será literatura, para otros un libro de recetas y para algunos. Ojalá los más, será las dos cosas”.