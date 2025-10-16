Nadie nos vio partir, conoce la serie basada en el libro de Tamara Trottner

Nadie nos vio partir es una reciente miniserie mexicana de Netflix basada en hechos reales y en la novela homónima escrita por Tamara Trottner, quien narra su propia experiencia. Aunque la serie se presenta como una ficción dramática, su historia está relacionada directamente con sus vivencias personales.
La trama sigue a dos hermanos, Isaac y Tamara, cuya vida da un giro inesperado cuando su padre decide separarlos de su madre de manera abrupta, como una forma de castigo y venganza.
A diferencia de la versión en streaming, el libro es narrado desde la perspectiva de una de las víctimas, la propia autora, Tamara.
Karen Souza presenta su nuevo disco Recipes for Love en el Lunario
Aquí te contamos de qué trata la serie basada en el libro de Tamara Trottner, quiénes integran el elenco y te compartimos el tráiler oficial.
Reparto principal:
- Tessa Ía
- Emiliano Zurita
- Juan Manuel Bernal
- Flavio Medina
- Alexander Varela
- Marion Sirot
- Karina Gidi
- Lisa Owen
- Natasha Dupeyrón
- Gustavo Bassani
¿De qué trata Nadie nos vio partir?
La serie Nadie nos vio partir está basada en hechos reales y en el libro homónimo de Tamara Trottner. La producción se estrenó el 15 de octubre de 2025 en Netflix y está conformada por 5 episodios de entre 46 y 52 minutos cada uno aproximadamente.
Valeria (interpretada por Tessa Ía) descubre que su esposo Leo (Emiliano Zurita) se lleva por la fuerza a sus hijos sin su consentimiento, como una forma de venganza tras descubrir una infidelidad.
Los niños, Tamara e Isaac, son llevados al extranjero, lo que provoca que Valeria inicie una búsqueda desesperada para recuperarlos.
Al mismo tiempo la madre confronta las estructuras de poder y las dinámicas familiares, tratando temas como la violencia vicaria (uso de los hijos como un medio de control) y los traumas emocionales generados por la separación familiar.
La historia se sitúa en los años 60 en México y otras locaciones internacionales, tomando elementos históricos y culturales del momento.
En el libro, Tamara Trottner inicia su relato con la historia de sus abuelos, inmigrantes que llegaron a México con la esperanza de un mejor futuro. Eventualmente, las dos familias se unen mediante el matrimonio de sus hijos, Leo y Valeria, una unión que también buscaba fortalecer la relación comercial entre ambas partes.
Cuando Leo descubre que Valeria mantiene una relación secreta con su cuñado, decide actuar. Apoyado por su propio padre, Samuel, pone en marcha un plan que incluye conseguir pasaportes falsos y llevarse a los niños fuera del país.
A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie Nadie nos vio partir: