Nadie nos vio partir, conoce la serie basada en el libro de Tamara Trottner

Nadie nos vio partir es una reciente miniserie mexicana de Netflix basada en hechos reales y en la novela homónima escrita por Tamara Trottner, quien narra su propia experiencia. Aunque la serie se presenta como una ficción dramática, su historia está relacionada directamente con sus vivencias personales.

La trama sigue a dos hermanos, Isaac y Tamara, cuya vida da un giro inesperado cuando su padre decide separarlos de su madre de manera abrupta, como una forma de castigo y venganza.

A diferencia de la versión en streaming, el libro es narrado desde la perspectiva de una de las víctimas, la propia autora, Tamara.

Aquí te contamos de qué trata la serie basada en el libro de Tamara Trottner, quiénes integran el elenco y te compartimos el tráiler oficial.

No estoy llorando, se me metió la historia de una madre luchando por sus hijos en 'Nadie nos vio partir' en el ojo 😭❤️‍🩹



Agenda este 15 de octubre porque esta historia, basada en la novela de Tamara Trottner, llega a Netflix. pic.twitter.com/jX7HiEw7FF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 17, 2025

Reparto principal:

Tessa Ía

Emiliano Zurita

Juan Manuel Bernal

Flavio Medina

Alexander Varela

Marion Sirot

Karina Gidi

Lisa Owen

Natasha Dupeyrón

Gustavo Bassani

¿De qué trata Nadie nos vio partir?

La serie Nadie nos vio partir está basada en hechos reales y en el libro homónimo de Tamara Trottner. La producción se estrenó el 15 de octubre de 2025 en Netflix y está conformada por 5 episodios de entre 46 y 52 minutos cada uno aproximadamente.

Valeria (interpretada por Tessa Ía) descubre que su esposo Leo (Emiliano Zurita) se lleva por la fuerza a sus hijos sin su consentimiento, como una forma de venganza tras descubrir una infidelidad.

Los niños, Tamara e Isaac, son llevados al extranjero, lo que provoca que Valeria inicie una búsqueda desesperada para recuperarlos.

Al mismo tiempo la madre confronta las estructuras de poder y las dinámicas familiares, tratando temas como la violencia vicaria (uso de los hijos como un medio de control) y los traumas emocionales generados por la separación familiar.

La historia se sitúa en los años 60 en México y otras locaciones internacionales, tomando elementos históricos y culturales del momento.

En el libro, Tamara Trottner inicia su relato con la historia de sus abuelos, inmigrantes que llegaron a México con la esperanza de un mejor futuro. Eventualmente, las dos familias se unen mediante el matrimonio de sus hijos, Leo y Valeria, una unión que también buscaba fortalecer la relación comercial entre ambas partes.

Cuando Leo descubre que Valeria mantiene una relación secreta con su cuñado, decide actuar. Apoyado por su propio padre, Samuel, pone en marcha un plan que incluye conseguir pasaportes falsos y llevarse a los niños fuera del país.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie Nadie nos vio partir:

Cuando su esposo secuestra a sus hijos en un acto de venganza, una joven madre debe luchar contra los prejuicios y el escándalo para traerlos de vuelta a casa, arriesgándolo todo por el amor prohibido que podría salvarla… o destruirla.

'Nadie nos vio partir' llega a Netflix este… pic.twitter.com/Q99NCwrKKy — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 17, 2025