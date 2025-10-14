Reclutas: Reparto de la serie ‘Boots’ de Netflix

Reclutas es la nueva apuesta de Netflix, una serie dramática cuyo título original es ‘Boots’ y está ambientada en una época donde ser homosexual en el ejercito estadounidense era ilegal, basada en las memorias reales de Greg Cope White, un exsargento de los Marines.

La historia de Reclutas o Boots, sigue a Cameron Cope, un joven gay que decide enlistarse en los Marines junto a su mejor amigo para escapar de una vida familiar disfuncional y una escuela hostil.

La serie de Netflix muestra el camino del protagonista en su autodescubrimiento, lucha interna y resistencia por aceptarse a si mismo. El drama que incluye tintes cómicos se estrenó el 9 de octubre del 2025.

¿Quién es quién en la serie Reclutas?

Miles Heizer es Cameron Cope

El protagonista de Reclutas es un joven homosexual que se une a los Marines buscando un nuevo rumbo, ante el rechazo y acoso que recibe en su vida cotidiana. En el campo de entrenamiento encontrará una hermandad inesperada que lo lleva por un camino de autonocimiento.

Vera Farmiga como Barbara Cope

La nominada al Óscar encarna a la madre de Cameron. Su personaje se muestra como una figura narcisista que evade responsabilidades, aportando una fuerte carga emocional a la serie.

Max Parker como Robert ‘Bobby’ Sullivan

Max interpreta al sargento Bobby, un Marine condecorado y enigmático que guarda un secreto propio y se ve reflejado en Cameron por sus propias batallas internas, lo que hace que lo adopte en el ejercito para ayudarlo.

Liam Oh como Ray McAffey

Mejor amigo de Cameron, se enlista con él. Es hijo de un respetado marine, por lo que Ray lidia con sus propias presiones familiares mientras intenta apoyar a su amigo en un entorno militar que no está preparado para su autenticidad.

El resto del elenco se conforma por: