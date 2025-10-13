Bridgerton 4: Fecha de estreno de la temporada de Benedict en Netflix

Netflix ha revelado la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, que una vez más, estará dividida en dos partes. En esta ocasión, se abordará la historia de amor donde el protagonista es Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia.

¿Cuándo se estrena Bridgerton 4?

La cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes, como ya ocurrió en la temporada anterior. De este modo, el calendario de estrenos queda así:

Primera parte: 29 de enero

Segunda parte: 26 de febrero

This season, unmask your true love. Bridgerton Season 4 shall arrive in two parts, Part 1: January 29; Part 2: February 26. pic.twitter.com/jk3Iup3CLy — Bridgerton (@bridgerton) October 13, 2025

¿De qué trata Bridgerton 4?

La cuarta entrega de la serie es en realidad el segundo libro en el que se inspira la historia. En ese sentido, veremos a Benedict Bridgerton enamorarse de una joven que conoció en un baile de máscaras, sin descubrir su verdadera identidad.

Tiempo después, Sophie entra a la casa de la familia como ama de llaves y sin saber que es la misma chica del baile, él poco a poco comienza a sentirse atraído por ella.

Lo que no saben todos es que Sophie es en realidad la hija legítima del conde Penwood. El libro donde se cuenta su historia se llama An Offer from a Gentleman (Te doy mi corazón, en su versión al español) y para muchos es considerado como un retelling de la clásica historia de Cenicienta.

Este lunes se dio a conocer también un avance en el que podemos ver un par de tomas del baile de máscaras y el encuentro de Sophie con Benedict.

“Con casa temporada, uno siempre experimenta altibajos. Debemos preguntarnos si estamos a la altura de las circunstancias. Como siempre, el tiempo y esta autora lo dirán”, expresa la narradora en el avance.

En esta ocasión, la serie estará protagonizada por Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), destacando nuevamente el enfoque de la producción por tener un casting diverso, con la inclusión de la actriz coreana en el protagónico.

La cuarta temporada de Bridgerton será la segunda encabezada creativamente por Jess Brownell, después de la emancipación del creador Chris Van Dusen tras dos temporadas.

Esto ha desatado controversia, pues fue la responsable no solo de que en la temporada anterior Benedict explorara una recién descubierta bisexualidad, sino que convirtió a Michael Stirling en una mujer para que Francesca tenga una trama lésbica en el futuro.

A pesar de todo, la cuarta temporada de Bridgerton es una de las más esperadas por los fans, quienes esperan mucho de una de las historias preferidas de la saga literaria.