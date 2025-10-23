Ella es Valeria Goldberg en la vida real, de la serie Nadie nos vio partir

Nadie nos vio partir de Netflix ha conmocionado al público por su historia llena de drama. La producción retrata la lucha de Valeria Goldberg por recuperar a sus hijos luego de que su esposo, Leo Saltzman los secuestrara motivado por los celos y la venganza al enterarse que ella le es infiel.

Este personaje femenino representa en la vida real a la madre de la escritora Tamara Trottner. Por ello, el público ha expresado curiosidad por conocer a una de las protagonistas de la serie y cómo se ve actualmente. Aquí te mostramos.

¿Quién interpreta a Valeria Goldberg en Nadie nos vio partir?

En Nadie nos vio partir, Tessa Ía interpreta a Valeria Goldberg, una mujer marcada por el dolor y la pérdida tras ser separada de sus hijos. Su personaje encarna la lucha de una madre que desafía las estructuras de poder y las apariencias de una familia judía adinerada.

Por su interpretación en la serie de Netflix, ha sido sumamente elogiada, pues el público afirma que su talento desborda la pantalla.

Tessa es una actriz de 30 años, hija de la también intérprete Nailea Norvind. La joven ha participado en múltiples proyectos de cine como Después de Lucía, Los Adioses y, recientemente, en Café Chairel y Algo Azul, entre otras.

Tessa Ía interpreta a Valeria Goldberg en Nadie nos vio partir ı Foto: Netflix

Tamara Trottner, escritora nacida en Ciudad de México, ha compartido en su cuenta de Instagram diversas fotografías de paseos familiares. En varias de ellas aparece acompañada de su madre, quien inspiró al personaje de Valeria Goldberg en la serie de Netflix.

El parecido entre ambas es sorprendente, lo que ha llamado la atención de sus seguidores. Sin embargo, no se tienen datos exactos sobre su identidad en la vida real, pues la escritora ha optado por proteger sus identidades al hablar de su historia personal.

Tamara Trottner y su mamá ı Foto: IG @tamaratrottner

La autora de la novela Nadie nos vio partir, que se adaptó a la pantalla con ayuda de Netflix, también publicó una fotografía donde se aprecia a “Isaac”, “Valeria” y a Tamara Trottner junto a lo que parece ser una fuente.

En la imagen los niños lucen de aproximadamente unos 8 y 10, por lo que, según los datos que brinda la serie al público, Tamara y su hermano se habrían tomado la foto después de la sustracción a manos de su padre, cuando ya se encontraban con su mamá.