Él es Leo Saltzman en la vida real, de la serie Nadie nos vio partir

Con la llegada de la novela de Tamara Trottner y el reciente estreno de la serie de Netflix Nadie nos vio partir, muchos espectadores se han interesado en descubrir quiénes son las personas reales que inspiraron a los personajes de Leo Saltzman y Valeria Goldbeg, ya que la intrigante historia está basada en hechos reales.

Ambos personajes representan a los propios padres de la autora, quienes pertenecen a dos influyentes familias de origen judío. A continuación, te contamos lo que se conoce sobre la verdadera identidad de Leo, quien sería el papá de Tamara Trottner.

¿Quién interpreta a Leo Saltzman en la serie Nadie nos vio partir?

En la serie Nadie nos vio partir, el personaje de Leo Saltzman es interpretado por Emiliano Zurita, hijo de los actores Humberto Zurita y Cristian Bach.

El joven actor es conocido por ser Felipe Quintanilla en la serie de Telemundo Señora Acero (2018-2019). Además, protagoniza, junto a Alfonso Herrera, la película El Baile de los 41 y recientemente participó en Autos, Mota y Roncanrol, donde interpreta a Justino El Chaparro.

El también escritor y productor originario de la Ciudad de México da vida en Nadie nos vio partir a un hombre que pertenece a una familia poderosa de la comunidad judía en la capital del país de los años sesenta que, tras descubrir una infidelidad de Valeria, su esposa, decide alejarse de ella y llevarse a sus hijos —Tamara e Isaac— sin avisarle.

Leo Saltzman es interpretado por Emiliano Zurita ı Foto: Netflix

Él es Leo Saltzman en la vida real, de la serie Nadie nos vio partir

De acuerdo con las investigaciones de Tamara Trottner, autora de Nadie nos vio partir y lo que comparte en su libro y en diversas entrevistas, su padre formaba parte de una de las familias más poderosas e influyentes dentro de la comunidad judía en México.

Tras haber sido rescatados del secuestro perpetrado por su propio padre, Tamara y su hermano se mantuvieron alejados de él durante varios años. Sin embargo, cuando la autora tenía alrededor de 30 años, se produjo un reencuentro. Trottner explicó que, aunque no lograron resolver todo lo ocurrido, aquel encuentro le permitió comprender mejor su historia familiar y conocer la perspectiva de su padre sobre los hechos.

Sin embargo, no se han encontrado fotografías o datos sobre la identidad de su papá, representado por Leo Saltzman en la serie. La dramaturga ha sido muy cuidadosa y ha decidido proteger la privacidad de su familia, en especial, de sus padres.