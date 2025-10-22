¿Quién es el esposo de Tamara Trottner, autora de Nadie nos vio partir?

Tamara Trottner es la autora de Nadie nos vio partir, la novela que fue adaptada a la pantalla por Netflix y que está siendo todo un éxito. Tras el estreno de la serie publicada hace unos días en la plataforma, el público comienza a preguntarse sobre la trayectoria, las obras y la vida privada de la escritora originaria de la Ciudad de México. Aquí te contamos.

¿Quién es el esposo de Tamara Trottner, autora de Nadie nos vio partir?

Tamara Trottner y su esposo, de acuerdo con información del sitio en Wix de la escritora mexicana, se conocieron en la preparatoria, mientras estudiaban en Escuela de la Ciudad de México (ESPCM).

Además, según información compartida por la dramaturga en redes sociales como Instagram, la pareja contrajo matrimonio alrededor del año 1986, por lo que llevan más de 35 años juntos. Su nombre es Marcos.

Del mismo modo, se sabe que tienen tres hijos, uno de ellos es el escritor Iván Cherem, autor de la novela Siento la furia bostezar.

Fotos publicadas por Tamara Trottner indican que la pareja disfruta de viajar. Recientemente la autora de Nadie nos vio partir reveló a sus seguidores que viajó a Mantovia, Italia.

¿De qué trata Nadie nos vio partir?

La serie Nadie nos vio partir es una producción hecha por Netflix que está basada en la novela autobiográfica de Tamara Trottner.

La historia se ambienta en la Ciudad de México en los años sesenta y narra cómo una madre, Valeria Goldberg (interpretada por Tessa Ía), tras un matrimonio de conveniencia con Leo Saltzman (interpretado por Emiliano Zurita) se encuentra con que su esposo se lleva a sus dos hijos sin avisarle.

Leo actúa bajo la influencia de su padre Samuel (interpretado por Juan Manuel Bernal), pues al enterarse de la infidelidad de Valeria con su propio hermano, decide sacar a los niños del país como forma de venganza.

Es entonces cuando Valeria hace todo por encontrar a sus hijos, Tamara e Isaac, y sigue el itinerario por países como Italia, Francia, Sudáfrica e Israel que seguirán los niños. Finalmente, ella lucha por la custodia de los niños y logra reconstruir su vínculo con ellos.

Entre los actores que completan el reparto de Nadie nos vio partir están también Flavio Medina, Alexander Varela, Marion Sirot, Gustavo Bassani, además de otros como Ari Brickman, Karina Gidi y Lisa Owen. La serie se estrenó en Netflix el 15 de octubre.

No estoy llorando, se me metió la historia de una madre luchando por sus hijos en 'Nadie nos vio partir' en el ojo 😭❤️‍🩹



Agenda este 15 de octubre porque esta historia, basada en la novela de Tamara Trottner, llega a Netflix. pic.twitter.com/jX7HiEw7FF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 17, 2025