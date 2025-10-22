K-Pop Demon Hunters: ¿Cuándo salen a la venta las muñecas de HUNTR/X?

K-Pop Demon Hunters, también conocida como Las guerreras del K-Pop, es una de las películas animadas más exitosas de este 2025 y por ello, Mattel Creations no ha perdido la oportunidad de crear muñecas para sus coleccionistas de figuras de alta calidad. La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales.

En la publicación de Instagram de la empresa de juguetes, podemos ver las siluetas de Rumi, Mira y Zoey y el lema “por los fans” en letras doradas. Además, en la descripción detallan: “Mattel y Netflix están llevando la cacería más allá de las pantallas [...] No querrán perderse ni un solo ritmo de KPop Demon Hunters”.

¿Cuándo comprar las muñecas de K-Pop Demon Hunters?

Hasta el momento, solo se ha confirmado el paquete de tres muñecas de HUNTR/X, el grupo femenino que protagoniza la historia; sin embargo, la emoción sigue presente al tratarse de tres de los personajes más queridos por el público, junto con los Saja Boys, antagonistas de la historia. Además, responde al deseo de los fans por obtener productos oficiales de la cinta.

El anuncio generó mucha emoción, ya que por el gran éxito de la cinta de Netflix, seguramente las figuras de los personajes serán muy cotizadas y tendrán un alto valor para los coleccionistas. Según lo que revelaron, la preventa del primer set de muñecas iniciará el 12 de noviembre de 2025 a través del sitio oficial de Mattel Creations.

De momento se desconoce el precio oficial de las muñecas, aunque se espera que el mismo se encuentre dentro del rango de costos de las figuras coleccionables premium. Los envíos comenzarán en primavera del 2026 y se sabe que las figuras tendrán los atuendos que HUNTR/X lleva al final del filme, que son vestimentas blancas con detalles dorados.

Netflix y Mattel se han asociado para lanzar una gama de productos de KPOP DEMON HUNTERS.



Esto incluye muñecos, figuras de acción, accesorios, artículos de colección, sets de juego y colaboraciones con marcas compartidas. pic.twitter.com/1pSkYgrart — OnScreen (@OnScreenMX) October 21, 2025

Además de las muñecas de Mattel Creations, Hasbro lanzará una edición especial de Monopoly Deal con la temática de la exitosa cinta, la cual ya puede reservarse desde el 21 de octubre en tiendas como Amazon, con entregas previstas para el 1 de enero de 2026.

Mientras que Mattel desarrollará muñecas, figuras de acción, accesorios, sets de juego y colaboraciones con otras marcas, Hasbro aportará peluches, juegos de rol, dispositivos electrónicos y ediciones especiales de sus franquicias más icónicas como NERF, Furby y Wizards of the Coast.

Sin duda alguna, K-Pop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno cultural, al ser la película animada mejor recibida de este año y para muchos, una sorpresa grata por parte de Netflix.