¿Amas los K Dramas? En estos 3 nuevos canales en los que puedes ver estas historias gratis

El fenómeno de los K-Dramas ha conquistado al mundo entero, y cada vez más personas buscan formas fáciles de disfrutar de sus historias favoritas. Desde romances conmovedores hasta thrillers emocionantes, estos dramas coreanos conquistan a los usuarios y televidentes.

Existen varias plataformas y canales que permiten ver K-Dramas en línea, sin embargo, recientemente se abrieron tres nuevos canales de televisión para disfrutar de estas cautivadoras historias.

Se trata de canales en Samsung TV Plus, un servicio gratuito para smart tv, y es que en México hay un alto interés del público para ver estos programas.

Aaron Castellanos, Gerente senior de Desarrollo Comercial y Adquisición de Contenidos para Samsung TV Plus, señaló que la demanda por series coreanas en México ha crecido 180 por ciento en los últimos tres años, según un estudio realizado por Parrot Analytics.

“En nuestros usuarios existe este apetito y este gusto por conectar con estas historias, estos personajes, la música, todo relacionado al K-Pop, al K-Drama. En México es el tercer contenido más consumido, solamente después del contenido que se genera en inglés y en español”, mencionó Aaron Castellanos.

Los K-dramas son los favoritos, en México el 21 por ciento de los consumidores de contenidos coreanos prefieren los dramas.

¿Cuáles son los canales gratis para ver k-dramas?

Samsung TV Plus abrió tres nuevos canales que son los siguientes en cada uno puedes disfrutar de contenidos distintos.

En el canal de KDRAMA puedes disfrutar de dulces romances, historias conmovedoras y giros emocionantes. Se puede sintonizar en el canal 2423. Por ejemplo, algunas historias que puedes ver ahí son Dali y el Principe engreído

El canal KMOVIES, que se encuentra al sintonizar el canal 2427, puedes ver películas y series coreanas premium, icónicas y mega éxitos organizados por década y año. Por ejemplo, están en la cartelera Barredores de fantasmas, El camino del almirante, El mago, Amor, mentiras, Amor 911, entre muchos más.

El canal NEW KPOP, en el 2430, puedes descubrir los éxitos más populares del K-Pop y las estrellas emergentes. Disfrutarán de los últimos videoclips, presentaciones en vivo, entrevistas y acceso exclusivo detrás de cámaras de sus artistas favoritos, todo en un solo lugar.

K-Dramas en Samsung TV Plus ı Foto: Especial

Otros canales coreanos que puedes ver en la plataforma son Coreano by CJ EMN, se sintoniza en el 2421 y también puedes disfrutar de historias como King of Pigs, Live up to your name, A Todos los Chicos Que Me Amaban, Hwarang: La Juventud del Guerrero Poeta y 100 Million Stars From the Sky.

Otro es K-Pop by CJ EMN, en el canal 2432 de Samsung TV Plus, para disfrutar de la música del momento de éste género musical.

Otra forma de llegar rápidamente es selecciona en Samsung TV Plus la categoría “Desde Corea”.