Kpop Demon Hunters Fortnite: Fecha de lanzamiento, skins, juego Demon Rush...

Kpop Demon Hunters, la aclamada película de animación que combina el estilo visual del anime con la cultura del Kpop, lanzó una colaboración en Fornite que generó emoción entre los fans de los videojuegos.

Aquí te contamos cuál es la fecha de lanzamiento de este juego, las skins disponibles y de qué trata el modo Demon Rush.

Kpop Demon Hunters Fortnite: Fecha de lanzamiento

La colaboración entre Kpop Demon Hunters y Fortnite ya está disponible desde el este 2 de octubre. Esta alianza no sólo incluye trajes especiales, sino también un modo de juego por tiempo limitado y misiones temáticas con recompensas exclusivas.

Desafíos y objetos

Además de lo que se encuentra en la tienda y el nuevo modo, se han integrado desafíos centrados en Rumi, Mira y Zoey. Al completar las pruebas dentro de los modos Battle Royale y Cero Construcción, los jugadores podrán desbloquear dos ítems únicos: la espada de Rumi, que actúa como pico, y el ramyeon extra picante de Mira.

Este último es un objeto consumible que, al igual que otros alimentos picantes del juego, te permite recuperar salud y otorga un impulso de velocidad temporal, ideal para moverse rápidamente por el mapa.

Juego Demon Rush en Kpop Demon Hunters Fortnite

El legendario modo Horda regresa al ecosistema de Fortnite, bajo el nombre de Demon Rush. En este modo de juego reclutar a Rumi, Mira o Zoey para derrotar a los demonios. Estará disponible para usar hasta el próximo 1 de noviembre.

Weekend lobbies are about to be golden 🌟 (psstt KPop Demon Hunters HUNTR/X are in the Shop!) pic.twitter.com/pPeglijzhe — Fortnite (@Fortnite) October 2, 2025

Skins

En Kpop Demon Hunters Fortnite podrás adquirir en la tienda accesorios y vestuarios que son característicos de cada una de las cazadoras de demonios. Estos se pueden adquirir por lotes o cada atuendo por separado, sin embargo, Fornite da un mejor precio al adquirir los lotes.

¿De qué trata Kpop Demon Hunters?

Kpop Demon Hunters es una película animada de Netflix que presenta a un grupo de idols femeninas que, además de cantar y bailar, luchan secretamente contra demonios que amenazan al mundo. El proyecto fue desarrollado por la productora Crunchyroll y busca mezclar acción, música y estética coreana en una historia dirigida a fans del Kpop, del anime y de la fantasía.

Los personajes principales de la historia son:

Rumi : Es la líder y vocalista principal, mitad demonio y mitad humana. Usa una espada saingeom en combate.

Mira : Ella es la bailarina principal del grupo, experta en combate con armas como la gokdo .

Zoey: La más joven (maknae), rapera y letrista del grupo Huntr/x. Usa cuchillos lanzables en la batalla y es coreana‑estadounidense.

Te compartimos el tráiler de Kpop Demon Hunters Fortnite: