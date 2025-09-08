¿Quién ganó Best Kpop en los MTV VMAs 2025?

Este domingo 7 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, que celebra a algunos de los artistas más importantes a nivel internacional y lo más votado por el público.
Una de las categorías de los MTV VMAs generó fuerte polémica por sus resultados. Se trató de ‘Best Kpop’ o ‘Mejor Kpop’, donde la victoria se la disputaban varios artistas asiáticos como Jimin, Rosé y muchos más.
Ganador del Best Kpop de los MTV VMAs
Fue Lisa con Doja Cat y Raye quienes se convirtieron en las ganadoras de Best Kpop por su canción ‘Born Again’. Ante esto, la integrante de BlackPink dedicó unas palabras.
“Estoy muy honrada de recibir este premio. Gracias a MTV y VMAs por todo su amor y apoyo. Gracias a Doja Cat y Raye por hacer de ‘Born Again’ una canción tan especial”, comenzó con sus agradecimientos, donde incluyó a su equipo de trabajo y sus fans.
Los nominados de la categoría eran:
- aespa - Whiplash
- Jennie - Like Jennie
- Jimin - Who
- Jisoo - Earthquake
- Lisa con Doja Cat y RAYE - Born Again
- Rosé - Toxic Till The End
- Stray Kids - Chk Chk Boom
Si bien muchos felicitaron a la cantante tailandesa por su victoria, no tardaron en surgir las críticas en torno a quiénes ganaron, ya que sus compañeras en la canción, Doja Cat y Raye no pertenecen al género de pop coreano, pues una es americana y la otra británica.
En ese sentido, los fans del género musical aseguran que habían artistas que merecían ganar el premio a Mejor Kpop al tener canciones más cercanas al estilo pop de Corea del Sur.
- “Ni una pizca de K en esa canción”.
- “Me gustaría que pudiéramos ver los votos totales de cada nominado”.
- “Completo fraude”.
- "La canción perfectamente pudo entrar a mejor pop y ganarla, pero tuvieron que meterla bajo la etiqueta k porque temían por sus artistas“.
- "Si siguen premiando a cantantes Tailandeses ft gringos y la otra no sé quién es en un premio de K (Korean) pop creo que es mejor que cancelen la categoría“.