MTV VMAs 2025: Así fue el emotivo homenaje a Ozzy Osbourne de Yungblud y Steven Tyler

Ozzy Osbourne ha sido una de las mayores pérdidas en la música de este 2025. La muerte del vocalista de Black Sabbath e ícono de la industria generó sorpresa y tristeza entre el público en general.

Ante esto, se reveló hace un par de días que Ozzy Osbourne sería honrado en los MTV VMAs 2025 con un homenaje donde Yungblud sería el encargado de interpretar algunas de sus canciones más icónicas.

"Me han pedido que te rinda homenaje en el @vmas el domingo por la noche. Haré todo lo posible para hacerte sentir orgulloso Oz. Sintoniza desde allí arriba. Te amo para siempre", escribió el artista de rock en una publicación a través de Instagram.

Así fue el homenaje a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs

El homenaje al ‘Principe de las Tinieblas’ comenzó con un mensaje de la familia del artista, donde lamentaban no poder haber acudido a la premiación musical, aunque agradecen la misma.

“Sé que le haría muy feliz ver a estos músicos seguir con su legado y ayudar a inspirar a la siguiente generación de rockeros. Te amamos papá”, señaló.

El momento más emotivo llegó cuando aparecieron las fotos de Ozzy con momentos entrañables captados al video del artista de metal.

Posteriormente, Yungblud y Steven Tyler aparecieron en el escenario vestidos de negro para honrar al cantante. Interpretaron varios de los grandes éxitos del cantante, incluyendo ‘Changes’ y ‘Mama, I’m Coming Home’, entre otros temas.

El tributo que le hicieron a Ozzy Osbourne #vmas con Steven Tyler y Joe Perry 😢



Steven Tyler 🤯 sigue cantando como un dios, de las últimas leyendas del rock pic.twitter.com/GjoO1Xs7W8 — Danydrugs (@DanydrugSS) September 8, 2025

Yungblud hizo la clásica risa de Ozzy y supo conquistar el escenario al poner toda su energía en dar su propia versión de las canciones que marcaron la carrera del famoso intérprete de ‘Crazy Train’.

El público en redes sociales reaccionó de manera positiva al homenaje que le rindieron a Ozzy Osbourne y en redes sociales, dejaron mensajes como los siguientes: