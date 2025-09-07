MTV VMAs 2025: Ellos son los GANADORES de los premios de música

Este domingo se lleva a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards (VMAs) y la lista promete reunir a lo mejor de la industria musical, con las presentaciones de celebridades como Sabrina Carpenter, Mariah Carey y muchos más.
Sobre los nominados, quien encabeza la lista es Lady Gaga con 12 oportunidades de premio, seguida por Bruno Mars, con 22. Otros grandes competidores son Kendrick Lamar (10), Sabrina Carpenter (9), ROSÉ (8), Ariana Grande y The Weeknd (7 cada uno), así como Billie Eilish y Tate McRae (6 cada uno).
Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award y dará un show retrospectivo de su carrera, Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award y Busta Rhymes será distinguido con el Rock the Bells Visionary Award. Además, habrá un homenaje póstumo a Ozzy Osbourne, El tributo reunirá a Steven Tyler y Joe Perry (Aerosmith), YUNGBLUD y Nuno Bettencourt.
Los GANADORES de los MTV VMAs 2025
Artista del año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Video del año
- Brighter Days Ahead - Ariana Grande
- Birds of a Feather - Billie Eilish
- Not Like Us - Kendrick Lamar
- Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars
- APT - Rosé y Bruno Mars
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Timeless - The Weeknd, Playboi Carti
Mejor artista nuevo
- Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marias
Canción del Año
- Die With A Smile - Lady Gaga y Bruno Mars
- APT - Rosé y Bruno Mars
- Birds of a Feather - Billie Eilish
- Timeless - The Weeknd con Playboi Carti
- Sports Car - Tate McRae
- Sapphire - Ed Sheeran
Mejor álbum
- Bad Bunny - DeBí Tirar Más FOToS
- Kendrick Lamar - GNX
- Lady Gaga - Mayhem
- Morgan Wallen - I’m The Problem
- Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet
- The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
Mejor artista pop
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
Performance PUSH del año
- A Bar Song - Shaboozey
- Last Heartbreak Song - Ayra Starr
- Belong Together - Mark Ambor
- Graveyard - Lay Banks
- Bye Bye Bye - Dasha
- Touch - KATSEYE
- KEHLANI - Jordan Adetunji
- YES IT IS - Leon Thomas
- Shadow - Linvingston
- Next Summer - Damiano David
- Sailor Song - Gigi Perez
- Sally, When The Wine Runs Out - Role Model
Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman y Luke Combs - Backup Plan
- Kendrick Lamar y SZA - Luther
- Lady Gaga y Bruno Mars - Die With A Smile
- Post Malone y Blake Shelton - Pour Me A Drink
- Rosé y Bruno Mars - APT.
- Selena Gomez y Benny Blanco - Sunset Blvd.
Mejor pop
- Alex Warren - Ordinary
- Ariana Grande - Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran - Sapphire
- Lady Gaga y Bruno Mars - Die With A Smile
- Rosé y Bruno Mars - APT.
- Manchild - Sabrina Carpenter
Mejor Hip Hop
- Doecchii - Anxiety
- Drake - NOKIA
- Eminem y Jelly Roll - Somebody Save Me
- GloRilla y Sexyy Red - WATCHU KNO ABOUT ME
- Kendrick Lamar - Not Like Us
- LL COOL y Eminem - Murdergram Deux
- Travis Scott - 4x4
Mejor R&B
- Chris Brown - Residuals
- Leon Thomas & Freddie Gibbs - MUTT (REMIX)
- Mariah Carey - Type Dangerous
- PARTYNEXTDOOR - NoChill
- Summer Walker - Heart of a Woman
- Sza - dRIVE
- The Weeknd y Playboi Carti - Timeless
Mejor alternativo
- Gigi Perez - Sailor Song
- Imagine Dragons - Wake Up
- Lola Young - Messy
- mgk y Jelly Roll - Lonely Road
- sombr - Back to Friends
- The Marías - Back To Me
Mejor rock
- Coldplay - ALL MY LOVE
- Evanescence - Afterlife
- Green Day - One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz - Honey
- Linkin Park - The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots - The Contract
Mejor música latina
- Bad Bunny - BAILE INoLVIDABLE
- J Balvin - Rio
- Karol G - Sin antes te hubiera conocido
- Peso Pluma - La patrulla
- Rauw Alejandro y Romeo Santos - Khé?
- Shakira - Soltera
Mejor K- Pop
- aespa - Whiplash
- Jennie - Like Jennie
- Jimin - Who
- Jisoo - Earthquake
- Lisa con Doja Cat y RAYE - Born Again
- Rosé - Toxic Till The End
- Stray Kids - Chk Chk Boom
Mejor afrobeats
- Asake y Travis Scott - Active
- Burna Boy y Travis Scott - Ta Ta Ta
- Moly, Silent Addy, Skilibeng y Shenseea
- Shake It To The Max
- Rema - Baby
- Tems y Asake - Get It Right
- Tyla - PUSH2START
- Wizkid y Brent Faiyaz - Piece of My Heart
Mejor country
- Chris Stapleton - Think I’m In Love With You
- Cody Johnson y Carrie Underwood - I’m Gonna Love You
- Jelly Roll - Liar
- Lainey Wilson - 4X4XU
- Megan Moroney - Am I Okay?
- Morgan Wallen - Smile
Mejor video largo
- Ariana Grande - Brighter Days Ahead
- Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Damiano David - FUNNY little STORIES
- Mac Miller - Balloonerism
- Miley Cyrus - Something Beautiful
- The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
Mejor video For Good
- Burna Boy - Higher
- Charli xcx y Billie Eilish - Guess
- Doechii - Anxiety
- Eminem y Jelly Roll - Somebody Save Me
- Selena Gomez y Benny Blanco - Younger And Hotter Than Me
- Zach Hood y Sasha Alex Sloan - Sleepwalking
INFORMACIÓN EN DESARROLLO