VMAs 2025: Ricky Martin recibirá el primer premio Latin Icon

Se comienzan a revelar los detalles sobre los MTV VMAs 2025, una de las premiaciones más relevantes en el mundo de la música donde año con año, desfilan algunas de las personalidades que han marcado a la industria a lo largo del año.

Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award

A través de redes sociales, se dio a conocer que Ricky Martin será el artista que recibirá por primera vez el Latin Icon Award, un reconocimiento que celebra los cuarenta años de trayectoria del cantante que ha roto fronteras.

Con más de 70 millones de discos vendidos y más de 180 premios por su música, actuación y labor humanitaria, el artista, según MTV, ha sido clave en llevar la música y la cultura latina a un público global.

El cantante y compositor boricua de 53 años de edad se mantiene activo en su carrera de artista y a través de los años, ha conquistado al mundo entero con canciones como ‘La Mordidita’, ‘María’, ‘Te extraño, te olvido, te amo’ y muchas otras.

El galardón coincide con el 26 aniversario de la primera aparición del famoso en los VMAs. Fue en 1999 que se convirtió en el primer artista masculino latino en ganar el premio por el Mejor Video Pop, junto con cuatro estatuillas más que lo coronaron como uno de los principales vencedores de la velada.

Otro premio que será otorgado por trayectoria es el que recibirá el rapero Busta Rymes, el Rock The Bells Visionary Award, donde celebrarán la labor del rapero por tener “un impacto cultural que rompe fronteras y una carrera musical indomable”.

Este año durante la ceremonia habrá una mezcla de homenajes, grandes presentaciones y celebraciones no solo para las leyendas, sino como aquellos que cuentan con éxitos actuales en la industria musical.

Este año, la ceremonia de los VMAs se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre y podrás ver la transmisión a través de CBS y Paramount Plus.