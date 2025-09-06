Una casa de dinamita: Fecha de estreno, reparto y de qué trata la película Netflix

'Un día cualquiera, se convierte en el más peligroso de todos'

Una casa de dinamita —en inglés titulada A House of Dynamite— es una película dirigida por Kathryn Bigelow, también realizadora de Punto de quiebre (1991) y Vivir al límite (2008). La cinta fue presentada en el Festival de Cine de Venecia, donde fue ampliamente elogiada, y está programada para estrenarse en Netflix próximamente.

Conoce de qué trata la cinta, quiénes integran el reparto y cuándo se estrena.

¿De qué trata Una casa de dinamita de Netflix?

La película Una casa de dinamita es un thriller político dirigido por Kathryn Bigelow, quien regresa a la pantalla grande luego de ocho años de ausencia.

La trama inicia cuando un misil nuclear de origen desconocido es lanzado hacia Estados Unidos, lo que desata una carrera contrarreloj entre las altas esferas del gobierno para descubrir quién es el responsable. Al mismo tiempo, deben definir la respuesta adecuada para salvar la vida de la ciudadanía.

La cinta está ambientada principalmente en la Casa Blanca y entre líderes militares, políticos y técnicos que buscan desesperadamente solucionar el problema. El film explora la presión y las consecuencias de decisiones críticas bajo una amenaza imparable. Netflix la clasifica en los géneros Cine dramático y De intriga.

Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke protagonizan 'Una casa llena de dinamita' 🧨, dirigida por la ganadora del Óscar Kathryn Bigelow. La película llega el 24 de octubre. pic.twitter.com/06VEy9AByN — Netflix España (@NetflixES) August 25, 2025

Reparto de la película Una casa de dinamita:

Idris Elba interpreta al presidente de Estados Unidos .

Olivia Walker , una oficial de alto rango en la Sala de Situaciones. Rebecca Ferguson da vida a, una oficial de alto rango en la Sala de Situaciones.

Gabriel Basso es uno de los asesores clave en la misión.

Jared Harris interpreta al secretario de Defensa .

Tracy Letts encarna a un general.

Anthony Ramos , Moses Ingram , Jonah Hauer-King , Greta Lee y Jason Clarke dan vida a diversos personajes secundarios.

También los actores y actrices Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen y Kaitlyn Dever forman parte del reparto interpretando personajes adicionales en la historia.

Conoce la fecha de estreno de la película de Netflix Una Casa de Dinamita

Una casa de dinamita —en inglés titulada A House of Dynamite— tuvo su estreno mundial o primer proyección el 2 de septiembre de 2025, en el Festival de Cine de Venecia. En cines del Reino Unido la cinta se podrá disfrutar a partir del 3 de octubre y el 10 del mismo mes en salas de EU.

Sin embargo, la película llegará a Netflix el 24 de octubre, donde se podrá ver a nivel mundial. Para ver esta historia dirigida por Kathryn Bigelow sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.

Por si aún no has visto el tráiler oficial de Una casa de dinamita, le puedes echar un vistazo a continuación: